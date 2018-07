O budúcnosti Zimného prístavu musí byť diskusia, tvrdia doktorandi STU

Bratislavský hrad, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. júla (TASR) – Ak má byť svedectvom jedinečnej minulosti a zároveň i výstavnou časťou hlavného mesta v ďalších rokoch, o budúcnosti Zimného prístavu je potrebné začať verejnú diskusiu už dnes. Upozorňujú na to odborníci z Fakulty architektúry a Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.Pripomínajú, že Zimný prístav patrí k jedným z posledných svedkov priemyselnej častiBratislavy.konštatujú doktorandi, ktorí momentálne skúmajú, ako si Zimný prístav môže zachovať svoje hodnoty a stať sa súčasťou nových mestských štvrtí. Upozorňujú pritom na nevyhnutnosť verejnej diskusie, v ktorej nebude počuť len názor developerov.uviedol jeden z doktorandov FA STU Martin Dubiny.Inšpiráciu pre Bratislavu vidia mladí odborníci v európskych metropolách. Príkladom podľa nich môže byť napríklad londýnske Docklands, kde boli prístavné sklady premenené na obytné domy a medzi nimi zostali zachované vedľajšie ramená rieky. Vo francúzskom Štrasburgu je zasa z jednej z prístavných budov univerzita, z bývalého skladu je apartmánový dom, zachované boli i žeriavy. Tie sú v Štrasburgu znakom mesta a v noci sú dokonca osvetlené.ozrejmila doktorandka Katarína Mackovičová z Ústavu manažmentu STU.Myslí si, že cestou do budúcnosti by mohla byť transformácia nákladného prístavu na osobný, na prístavisko malých plavidiel.dodáva Mackovičová, pričom pripomína, že podobnú víziu obsahuje aj posledná hodnotiaca správa o stave plnenia koncepcie rozvoja verejných prístavov na Slovensku z roku 2014.Odborníci taktiež zvýrazňujú, že Zimný prístav je témou pamiatkového a architektonického výskumu a v jeho areáli sa nachádza päť národných kultúrnych pamiatok vrátane Domu lodníkov, remorkéra Šturec či prečerpávacej stanice - najstaršej dochovanej stavby v prístave.