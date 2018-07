FOTO: Polícia naháňala vodiča, ktorý nezaplatil za benzín

Polícia v stredu (25.7.) počas dňa naháňala vodiča, ktorý nezaplatil za benzín. Foto: Polícia SR Foto: Polícia SR

Spišská Nová Ves 26. júla (TASR) - Polícia v stredu (25.7.) počas dňa naháňala vodiča, ktorý nezaplatil za benzín. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová informovala, že krátko pred 16.00 h 45-ročný miestny muž nezaplatil úhradu za nákup pohonných hmôt na jednej z tamojších čerpacích staníc.priblížila incident hovorkyňa s tým, že viaceré hliadky mu postupne blokovali smer jazdy, pričom mimo obytnej zóny príslušníci Policajného zboru v zmysle zákona použili aj jeden varovný výstrel do vzduchu z dôvodu zaistenia bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky.doplnila Ivanová s tým, že muž sa odmietol podrobiť dychovej skúške aj odberu biologického materiálu na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok.Po vykonanom lekárskom ošetrení vodiča umiestnili do cely policajného zaistenia a vzniesli voči nemu obvinenie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. So súhlasom prokurátora bol obvinený muž prepustený na slobodu, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden rok.uzavrela hovorkyňa.