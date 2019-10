O. Dostál: 50-dňové moratórium bude absurdné a v rozpore s ústavou

Na snímke poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. októbra (TASR) - Päťdesiatdňové moratórium na prieskumy bude absurdné a v zjavnom rozpore s Ústavou SR. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS). Reaguje tak na návrh, aby sa zákaz zverejňovať prieskumy predĺžil zo súčasných 14 na 50 dní pred voľbami. O návrhu v pondelok rokuje plénum.Dostál si myslí, že návrh je nebezpečný, navyše je podľa neho zle pripravený z obsahového aj formálneho hľadiska. Poslanec na pondelkovej tlačovej konferencii upozornil na to, že Ústava SR presne vymedzuje, kedy možno obmedziť slobodné šírenie informácií a slobody prejavu. Ide napríklad o záujem bezpečnosti štátu, zdravia či morálky. Podľa Dostála je už súčasné dvojtýždňové moratórium v rozpore s ústavou. V prípade schválenia návrhu sa budú snažiť, aby sa táto problematika dostala na Ústavný súd (ÚS) SR.Dostál upozornil aj na to, že tieto zmeny poslanci navrhli formou. Predĺženie moratória bolo totiž navrhnuté cez pozmeňujúci návrh, ktorým by sa mal meniť zákon o volebnej kampani. Návrh je však súčasťou novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Takýto postup je podľa Dostála v rozpore s rokovacím poriadkom parlamentu.Dostál tiež skonštatoval, že občania budú ukrátení o tieto informácie, zatiaľ čo politické strany si budú aj naďalej robiť prieskumy a budú sa nimi riadiť pri svojich volebných stratégiách.Podpredseda parlamentu Martin Klus (SaS) upozornil na to, že takéto zásadné zmeny by sa mali prijímať na základe konsenzu a tiež by sa nemali prijímať len štyri mesiace pred voľbami.Predĺžiť zákaz zverejňovania výsledkov prieskumov zo 14 na 50 dní pred voľbami navrhujú poslanci cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, čím by sa zmenil aj zákon o volebnej kampani. Zmeny by sa v prípade schválenia týkali už budúcoročných parlamentných volieb.