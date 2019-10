Porota EFFIE je známa

za Zadávateľov reklamy

28.10.2019 (Webnoviny.sk) - Klub reklamných agentúr Slovenska /KRAS/, organizátor súťaže marketingovej komunikácie EFFIE zverejnil, ktorí zadávatelia, stratégovia a odborníci z oblasti marketingovej komunikácie budú tento rok rozhodovať o udelení cien za najefektívnejšiu reklamu na Slovensku za uplynulý rok.Ako uviedla prezidentka KRASu Zuzana Ďurková ,, Tento rok sme kládli dôraz na kvalitný výber porotcov so špeciálnym dôrazom na zostavu prvého kola. Našim cieľom bolo vybrať skúsených odborníkov, ktorí budú schopní posúdiť prihlásené práce tak aby na shortlist postúpili naozaj len tie najlepšie kampane. "Pozrite si, ktorí odborníci budú posudzovať úroveň prihlásených prác a rozhodovať o shortlistoch a kovoch.Senior Brand Manager, Heineken– Marketing Manager, Tesco Mobile CZRiaditeľka odboru komunikácie a stratégie značiek – Tatra banka a Raiffeisen banka- Marketing Manager SK/CZ, Möbelix- Brand Manager, ČSOB- B2C Marketing Director, OrangeObchodný a marketingový riaditeľ , NAYWeb and Performance Marketing Lead, Slovenská sporiteľňa- Marketing Manager, Dobrý AnjelBrand Strategy sr. Specialist, Telekom- Obchodno-marketingový manažér, OriflameMarketing Manager, Kofola- Head of Marketing Communications, O2- Marketing Director, HeinekenRiaditeľ komunikácie, SlovnaftHead of Marketing, Tesco MobileMarketingový Manažér CZ/SK, Plzenský Prazdroj CZMarketing Strategist, JandLDigital Strategy Planner, MADE BY VACULIKCreative Director, Respect APPAccount Manager Senior, Wiktor Leo BurnettDigital & Data Science Dept. Director, Starmedia- Strategy Planner, Istropolitana Ogilvy- Account Team Leader, Zaraguza- Creative Director, Róbert Slovák a jeho priateliaStrategy Director, Istropolitana OgilvyStrategy Director, MADE BY VACULIK- COO, MUW Saatchi and Saatchi- Associate Strategy Director, Wiktor Leo Burnett- CEO, Zenith OptimediaHead of strategy SK/CZ, WavemakerGroup Creative Director, Zaraguza, Go Big name- Výkonný riaditeľ, Asociácia mediálnych agentúr CZ / ASMEA- Managing Director, THIS IS LOCCOStratég a social media teamleader JandLManaging Director, Respect APPMarketing Manager, ProfesiaPrihlasovanie prác do EFFIE Awards Slovakia, národnej súťaže výnimočného marketingového myslenia, je uzavreté.Výsledky EFFIE ovplyvnia aj ocenenie Agentúra roka, ktoré získa najúspešnejšia slovenská agentúra posledného roka, a to na základe ocenení zo zahraničných súťaží, z domácich súťaží a na základe umiestnenia v rebríčku TAAS (ekonomický rebríček agentúr). Keďže tento rok bol pre viaceré agentúry výnimočný, odniesli si kovy z rôznych medzinárodných festivalov, udeľovanie Agentúry roka bude až do finále napínavé. Poslednou súťažou, ktorá do hodnotenia vstupuje, a ktorá môže zamiešať poradie, je práve slovenská EFFIE.Inzercia