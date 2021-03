O e-karanténe stále nie je rozhodnuté, Sulíkovo ministerstvo navrhne vláde spôsoby riešenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR plánuje predložiť na rokovanie vlády materiál s podrobnosťami k spôsobu riešenia e-karantény a požiada kabinet o podporu predloženého návrhu. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Matejková . Z jej vyjadrení teda vyplýva, že konečné rozhodnutie o celom projekte ešte stále nepadlo.Minister hospodárstva Richard Sulík pritom ešte koncom februára na rokovanie vlády predložil informáciu o e-karanténe a vyhlásil, že ak padne rýchlo jasné rozhodnutie, nová aplikácia by mohla byť spojazdnená do konca apríla. Vtedy kabinet k tejto téme konečné stanovisko nezaujal. E-karanténa je aj súčasťou najnovších opatrení, ktoré schválila vláda po niekoľkodňovom rokovaní premiéra a vedcov.Aplikácia by sa podľa aktuálnych vyjadrení ministerstva mala zameriavať na dve skupiny obyvateľov. „Na tých, ktorí prichádzajú zo zahraničia a nedisponujú negatívnym výsledkom testu, a na tých, ktorí sú vo vnútrozemí pozitívne testovaní. Je nevyhnutné podchytiť tieto dve skupiny," priblížil rezort.