Koaliční partneri diskutujú o rekonštrukcii vlády, na verejné vyjadrenia si však podľa Gröhlinga počkáme

Na kreslo premiéra má nárok OĽaNO

Matovičov výrok bol za hranou

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) neočakáva do stredy 10. marca ďalšie verejné vyjadrenia k vládnej kríze.Ako vysvetlil v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo, s koaličnými partnermi diskutujú o rekonštrukcii vlády a o každej jednej funkcii člena vlády. V súčasnosti podľa jeho slov čakajú na výsledky rokovaní poslaneckých klubov hnutí Sme rodina „K jednotlivým pozíciám sme povedali, že poďme diskutovať o každej jednej, pretože asi tu niečo nefunguje, nezlepšuje sa situácia a ľudia sú unavení. Niečo vo vláde ako takej sa musí zmeniť. Či to bude pozícia jednotlivých ministrov, alebo to bude funkcia premiéra. Je však potrebné povedať, že na premiérske miesto má vždy nárok hnutie OĽaNO,“ povedal Gröhling.Zároveň odmietol, že by sa strana Sloboda a Solidarita (SaS) zmierila s tým, že výsledkom koaličnej krízy nebude žiadna rekonštrukcia či reflexia vlády.V reakcii na udalosti z rokovania vlády 3. marca, keď mal minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík vulgárne nadávať predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO), Gröhling uviedol, že bolo za hranou, keď Matovič spojil Sulíka so smrťou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.Podotkol, že po takýchto obvineniach prídu aj tvrdé slová, no za zatvorenými dverami. „Porovnajme toto, že za zatvorenými dverami si možno aj veľmi tvrdo povieme určité názory s tým, keď vo vašej relácii pán premiér nazve pána Sulíka idiotom a verejne mu pripíše smrť týchto dvoch ľudí,“ dodal minister školstva.