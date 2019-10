O emisiu 10-ročných gréckych dlhopisov bol veľký záujem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény/Londýn 8. októbra (TASR) - Grécko opäť predalo 10-ročné dlhopisy. Emisia, ktorá sa stretla s veľkým záujmom investorov, bola podľa slov ministra financií Christosa Staikourasa ďalším krokom k návratu gréckej ekonomiky do".Atény získali z predaja 10-ročných dlhopisov 1,5 miliardy eur. Emisia pritiahla ponuky až na 7,6 miliardy eur.Bola to už štvrtá emisia dlhopisov, odkedy Grécko vlani vystúpilo z programu medzinárodnej finančnej pomoci. A prišla deň po tom, ako vláda predstavila ambiciózny návrh rozpočtu na budúci rok. ktorý počíta so zrýchlením rastu a zvýšením investícií.Podľa Staikourasa emisia ukázala, že dôveryhodnosť Grécka na medzinárodných trhoch sa zvyšuje a že krajina si krok po kroku vytvára podmienky na návrat do úplného normálu.Atény už splnili svoj celoročný cieľ získať 7 miliárd eur na dlhopisovom trhu. Grécko chce upevniť svoju trvalú prítomnosť na dlhopisovom trhu a ukázať, že sa už dokáže refinancovať samo bez externej pomoci.Na trhu sa obchoduje grécky dlh v objeme okolo 55 miliárd eur z celkového objemu asi 330 miliárd eur. Zvyšok držia veritelia, ako je Európsky stabilizačný fond (ESM) či Medzinárodný menový fond (MMF), alebo Európska centrálna banka (ECB).Výnosy gréckych dlhopisov klesli v posledných mesiacov na rekordné minimá. Grécko v marci emitovalo 10-ročné dlhopisy prvýkrát, odkedy sa v roku 2010 dostalo do dlhovej krízy, pričom ich výnos dosiahol 3,90 %. Odvtedy výnosy padli na 1,37 %.