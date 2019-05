O eurovoľby nemajú ľudia bez domova veľký záujem, tvrdí J. Kákoš

Riaditeľ n.o. Depaul Slovensko Jozef Kákoš, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 25. mája (TASR) – O voľby do Európskeho parlamentu nemajú ľudia bez domova veľký záujem. Zúčastňujú sa ich ešte menej, ako prezidentských volieb, do ktorých sa zapája tiež len menšina. Pre TASR to uviedol riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Vysvetľuje to tým, že ľudia bez domova nevidia veľký význam v dosahu eurovolieb na ich životy a Brusel je pre nich až príliš vzdialený.Ľudia bez domova podľa Kákoša vnímajú, že informácií o fungovaní Európskej únie nie je v slovenských médiách až tak veľa.vysvetlil. Ako tvrdí, samotná Únia pôsobí pre ich viacerých klientov "skryto", hoci je aj v sociálnej oblasti dôležitým subjektom, ktorý posúva mnohé veci dopredu. "Len to nie je vždy tak ľuďom zjavné," podotkol.Organizácia Depaul Slovensko sa snažila motivovať ľudí bez domova k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu. Pre svojich klientov preto pripravila komunitné stretnutie, na ktorom sa zúčastnila aj končiaca europoslankyňa Jana Žitňanská a diskutovala o postavení Európskej únie o voľbách do Európskeho parlamentu a ich význame.uviedol Kákoš. Na stretnutí bol podľa jeho slov záujem aj o témy, ako ochrana vonkajších hraníc, zamestnanosť či eurofondy. Tí ľudia bez domova, ktorí sa rozhodli ísť voliť, podľa Kákoša nechcú zostať bez možnosti vyjadriť svoj názor vo voľbách.