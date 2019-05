Viacero mladých ľudí si uvedomuje dôležitosť volieb do EP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – Viacero mladých ľudí, ktorí v roku 2014 ešte nemohli voliť slovenských zástupcov do Európskeho parlamentu (EP) pre to, že neboli ešte plnoletí, sa pre TASR zhodlo, že v sobotu svoje právo využijú. Tvrdia, že ľudia by k volebným urnám mali pristúpiť a to, kto nás bude zastupovať v EÚ, by nemalo byť ľahostajné nikomu.V eurovoľbách môže prvýkrát voliť približne 280.000 voličov, pre ktorých to ale nie sú úplne prvé voľby, keďže už mohli hlasovať v iných. Približne pre 7500 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých môžu odovzdať svoj hlas.uviedla pre TASR hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová.povedal 19-ročný maturant Ján Vojtaššák zo Spišskej Belej. Podľa neho je dôležité, aby mladí ľudia išli voliť. Zároveň pripomenul, že v posledných voľbách do EP bolo voliť len šesť percent prvovoličov, čo označil zaPodľa neho by sa práve mladí ľudia mali podieľať na chode štátu.povedal Vojtaššák.Svoj hlas chce vyjadriť aj 19-ročný Kristián z okresu Bardejov. Priznal, že v posledných týždňoch ho zaujímalo učenie, keďže tento týždeň maturoval, preto nemá prehľad, kto kandiduje. Naopak, 21-ročná Jana z Banskej Bystrice povedala, že voliť nepôjde, pretože ju tento typ volieb nezaujíma. Aj 20-ročný Marek z Bratislavy tvrdí, že v sobotu voliť nebude, pretože podľa neho slovenskí zástupcovia v EP nič nerobia. Dôležitosť eurovolieb si uvedomuje aj 18-ročná Petra zo Žiliny, podľa ktorej je "Zároveň verí, že účasť na tomto druhu volieb bude vyššia ako naposledy.Podľa 20-ročnej študentky marketingovej komunikácie na Univerzite Komenského v Bratislave Dominiky Pacigovej by mali voľby do EP zaujímať každého mladého človeka.uviedla študentka zo Svitu. Podľa nej je aktívna účasť a zapájanie sa do veci verejných omnoho prospešnejšia ako neustále sťažovanie sa, ako nič nefunguje.