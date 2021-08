O evakuáciu z Afganistanu na Slovensko má záujem približne 250 ľudí, tvrdí právnička Števulová

Rodiny slovenských občanov

Pomôcť chcú aj firmy

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Približne 250 ľudí, ktorí sa potrebujú dostať na Slovensko a sú nejakým spôsobom s ním prepojení, sa hlási mimovládnym organizáciám Liga za ľudské práva a združeniu Mareena. Pre agentúru SITA to povedala právnička a aktivistka Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva.„Ako Taliban vstúpil do Kábulu, hlásia sa desiatky ľudí, ktorí sú už slovenskí štátni občania afganského pôvodu, ktorí tam majú rodiny a chceli by ich evakuovať na Slovensko, lebo sa o nich boja. Takisto tam máme ľudí, ktorí na Slovensku študovali a vrátili sa tam na prázdniny, teraz sa odtiaľ nevedia dostať, alebo napríklad dostali štipendium, mali si vybaviť vízum a povolenie na pobyt a teraz nevedia, či budú môcť vycestovať,“ povedala Števulová.Podľa nej v Afganistane sú tiež spolupracovníci slovenských neziskových organizácií, ktoré tam robili rôzne projekty. Ako ďalej Števulová poznamenala, drvivá väčšina ľudí, ktorí sa hlásia, sú rodiny slovenských štátnych občanov.„Teda ľudí, ktorí ešte v minulosti prišli na Slovensko aj pred desiatkami rokov. Máme tam aj lekára, ktorí žije na Slovensku 35 rokov a chcel by sem evakuovať svojich blízkych. Nie všetky osoby by nevyhnutne potrebovali azylové konanie alebo integračný proces po udelení medzinárodnej ochrany,“ uviedla Števulová.Doplnila, že sa hlásia firmy, ktoré ponúkajú zamestnanie alebo pomoc s integráciou ľudí. „Určite by sme vedeli pripraviť program pre ich bezproblémové začlenenie na Slovensku,“ podotkla.Slovenské mimovládne organizácie Liga za ľudské práva a Mareena iniciovali minulý týždeň výzvu vláde, aby poskytla bezpečie ľuďom z Afganistanu. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v pondelok 16. augusta povedal, že Slovensko sa rozhodlo poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu. Armádny špeciál evakuoval 24 osôb, z toho 16 občanov Slovenska a osem občanov Afganistanu, ktorí pomáhali slovenským vojakom na misiách.