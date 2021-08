Špeciálny prokurátor Lipšic má nového povereného zástupcu, Kysela nahradil Kuruc

Nemohol prihladať na rozhodnutie

Dva návrhy na stíhanie

Návrh voči Lipšicovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prokurátora Petra Kysela vystriedal vo funkcii povereného zástupcu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica riaditeľ odboru všeobecnej kriminality Úradu špeciálne prokuratúry Vladimír Kuruc. Vyplýva to z informácií na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR. Kysel vo funkcii povereného zástupcu skončil v pondelok 23. augusta. Mal pritom funkciu zástupcu zastávať aj na základe riadneho mandátu, keďže úspešne prešiel výberovým konaním. Generálny prokurátor Maroš Žilinka však nedávno oznámil, že ho do funkcie nevymenuje.Žilinka začiatkom augusta potvrdil, že odmietol vymenovať Kysela za zástupcu špeciálneho prokurátora.Ako vtedy konštatoval, nemohol neprihliadať na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z apríla a mája 2021, v ktorých bolo konštatované porušenie zákonnej povinnosti prokurátora vybavovať väzobné trestné veci prednostne a urýchlene a flagrantné porušenie Kyselovho procesného postupu a lehôt pri predkladaní žiadostí obvinených o prepustenie z väzby, a tým závažného zásahu do ich práv.Žilinka zároveň v prípade Kysela podal už druhý návrh na disciplinárne stíhanie. V provom prípade išlo o rozhodovanie o prepustení z väzby obvineného exriaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Jozefa R. ktoré podľa generálneho prokurátora trvalo príliš dlho.To konštatoval aj Najvyšší súd SR, keď obvineného prepustil z väzby. Druhý disciplinárny návrh sa má týkať rozhodovania o prepustení z väzby bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P.Žilinka zároveň podal aj návrh na disciplinárne konanie voči špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi.Dôvodom podľa neho je, že verejne špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry.