O expolicajtovi Kučerkovi z káuz Očistec a Judáš bude v januári rozhodovať Najvyšší súd

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) vytýčil na 12. januára termín verejného zasadnutia, na ktorom sa má zaoberať odvolaním bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku stíhaného v medializovaných korupčných kauzách.Odvolací súd mal pritom o bývalom policajtovi rozhodovať už v novembri tohto roku, zasadnutie však zrušili pre náhlu hospitalizáciu obžalovaného. Podľa rozpisu pojednávaní NS SR v tejto veci vytýčil termíny aj na 19. januára a 2. a 9. februára.Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici v tomto prípade uznal v marci tohto roku bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Zároveň mu uložil úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, a tiež trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad vo výmere jeden rok. Marián Kučerka, ktorého obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš, sa proti verdiktu odvolal.Prokurátor bývalého vyšetrovateľa NAKA obžaloval pre skutok kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku a druhý skutok ako obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve. Obžalovaný na súde na konci januára tohto roku vyhlásil, že pri obidvoch skutkoch, ktoré sa mu kladú za vinu, sa cíti nevinný. Podľa prokurátora malo v prvom skutku ísť o úplatok 50-tisíc eur, ten bol rozdelený na dve časti, z ktorých jednu mal dostať obžalovaný.V druhom skutku si mal podľa obžaloby Marián Kučerka nechať z 200-tisíc eur dve tretiny. Hoci Marián Kučerka svoju vinu poprel, predtým v prípravnom konaní pripustil, že dostal od bývalého šéfa národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka v prvom prípade 20-tisíc eur a v druhom 50-tisíc eur.Obžalovaný mal predtým prispôsobiť uznesenie, v ktorom figuroval Štefan Ž., rodinný príslušník vtedajšieho ministra Petra Žigu, aby menovaný nebol obvinený. V druhom skutku mal tiež ovplyvniť vyšetrovanie v inom prípade. Financie mal Marián Kučerka minúť na svoje potreby, ale ako uviedol, nevedel, za čo ich dostal.Marián Kučerka sa do povedomia dostal aj tým, že prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Ondreja Repu obvinil z nátlaku a vyhrážok. Neskôr sa im však ospravedlnil s tým, že išlo o nepravdivé tvrdenia.