Uchopili sme krízu ako príležitosť hľadať rezervy

8.12.2022 (Webnoviny.sk) -Rok 2023 bude výzvou pre celý trh i spoločnosť. Systém COOP Jednota má viac ako 2000 maloobchodných prevádzok a je prítomný vo všetkých regiónoch Slovenska. Sila domácej maloobchodnej siete spočíva v blízkosti k zákazníkovi, slovenskosti, čerstvosti a tradíciách. Tieto atribúty sú kľúčové. "Tlak na ceny je v čase krízy podstatne citeľnejší v celom dodávateľskom reťazci. Prispievajú k tomu nezastropované ceny energií a slabá dotačná podpora zo strany štátu. Slovenskí poľnohospodári a výrobcovia prestávajú byť konkurencieschopní, čo nie je prospešné ani pre slovenský obchod. Rok 2023 bude skúškou, ako ustojíme dopady energetickej krízy a inflačného tlaku, ktoré sa dotýkajú všetkých. Predpokladáme, že rozhodujúci bude prvý kvartál roka 2023. Snahou nášho obchodného systému je v spolupráci s dodávateľmi prispôsobiť ponuku a sortimentnú skladbu tak, aby negatívne dopady krízy pociťovali naši zákazníci čo najmenej," analyzuje situáciu Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.Spotrebiteľské správanie sa zmenilo už vplyvom pandémie a opatrení, ktoré priniesla. Zmeny sa ešte výraznejšie prejavili v období rastúcej inflácie, surovinovej krízy, konfliktu na Ukrajine a z neho vyplývajúcej energetickej krízy. "Nákupné rozhodnutia sa opierajú o dôsledný výber produktov i množstva. Spotrebitelia sa chcú vyhnúť plytvaniu. Na prvom mieste pri výbere je výhodný pomer ceny a kvality. Alternatívou sú pre našich zákazníkov produkty vlastných značiek. Predstavujú kvalitatívne a hlavne cenovo výhodnú voľbu k značkovým produktom, čo zákazníci v dobe silnejúcej inflácie ešte viac oceňujú. Preto vlastné značky považujeme za jedno z účinných riešení na infláciu," konštatuje Branislav Lellák, obchodný riaditeľ, COOP Jednota Slovensko. Záujem spotrebiteľov o privátne značky má od začiatku roka 2022 stúpajúcu tendenciu. "Systematicky a intenzívne pracujeme na zaraďovaní nových produktov do portfólia vlastných značiek, aby sme zákazníkovi ponúkli kvalitné produkty za dobrú cenu," zdôrazňuje B. Lellák.Situácia na trhu sa odvíja od cien vstupov a výrobných nákladov producentov základných komodít, čo sa následne premieta do nákupných aj spotrebiteľských cien na pultoch predajní. Rokovania s dodávateľmi prebiehajú takmer na dennej báze. "Našou snahou pri rokovaniach s dodávateľmi je cenovú nestabilitu eliminovať a vplyv zvýšených vstupov na spotrebiteľské ceny v maximálne možnej miere tlmiť, aby potraviny zostali pre zákazníkov cenovo dostupné," uvádza J. Bilinský. V súvislosti so vznikom konfliktu na Ukrajine prišlo k sťaženiu a obmedzeniu dodávok niektorých dôležitých komodít. Príkladom je olej. Vzhľadom na nedostatočnú potravinovú sebestačnosť Slovenska a závislosť od zahraničných dodávok sa cena oleja od začiatku roka extrémne zvyšovala. "Znemožnenie dovozu oleja a ďalšie objektívne faktory situáciu skomplikovali a ceny rástli. Nákupné ceny sa počas roka menili a stále menia podľa aktuálnej situácie. Pri oleji sme však ku koncu roka zaznamenali postupné upokojenie situácie i stabilizáciu cien," informuje B. Lellák. A dodáva: "Neustále rokujeme i so slovenskými dodávateľmi, ktorí pre nás zabezpečujú produkty do portfólia privátnych značiek. Snažíme sa držať pod kontrolou výrobky vlastnej značky za čo najlepšie ceny."V maloobchodnej sieti COOP Jednota prinášame zákazníkom pridanú hodnotu aj v podobe extra služieb - COOP kasa a COOP CashBack. S nákupom môžu zákazníci v predajniach COOP Jednoty uhradiť poštové poukážky, šeky, bankové zloženky a pri platení platobnou kartou si môžu vybrať i hotovosť. Do pozornosti chceme ešte intenzívnejšie dostať slovenskosť a čerstvosť. Podpora a spolupráca s lokálnymi slovenskými producentmi sú pre obchodný systém COOP Jednota súčasťou dlhodobej stratégie. Niektoré regionálne Jednoty prevádzkujú v rámci činnosti i vlastnú výrobu lahôdok, ponúkajú čerstvé pečivo dopekané priamo v predajni i predaj pekárenských produktov lokálnych pekárov pod vlastnou značkou. Výrobky sa neustále inovujú a dopĺňajú o novinky. Čerstvé lahôdkárske produkty sú v pravidelných intervaloch testované z hľadiska kvality a zdravotnej bezpečnosti. Je to trend, ktorý chce obchodný systém COOP Jednota ďalej posilňovať a rozvíjať.Informačný servis