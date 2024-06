O financie v rámci poľsko-slovenskej spolupráce je podľa Rašiho obrovský záujem, vyčerpali ich na 99 percent (video)

Záujem je obrovský

Rozhodovať budú aj priamo regióny

17.6.2024 (SITA.sk) - Cezhraničná spolupráca Slovenska a Poľska bola v končiacom programovom období financovaná objemom takmer 180 miliónov eur a vyčerpaná na 99 percent. Na nové programové obdobie už bolo vyčlenených takmer 160 miliónov eur.Informoval o tom v pondelok počas tlačovej konferencie podpredseda vlády SR a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Hlas-SD ), podľa ktorého je slovensko-poľská spolupráca príkladom úspechu.Po diskusii za okrúhlym stolom s poľskou delegáciou uviedol, že záujem o finančné prostriedky v rámci programu Interreg je obrovský, a určite budú vyčerpané. Projekty sa týkajú cestných spojení, cyklochodníkov, ide tiež o spoločné projekty miest a obcí aj v oblasti vzdelávania a kultúry.Veľvyslanec Poľska na Slovensku Maciej Ruczaj poukázal na už stovky úspešne zrealizovaných projektov v rámci cezhraničnej spolupráce oboch krajín, ale aj obrovský dlh v oblasti cestnej infraštruktúry. Hoci obe krajiny spája viac ako 500 kilometrov spoločnej hranice, chýba podľa neho expresné či diaľničné spojenie.„V prípade Poľska je to posledný sused, s ktorým takéto prepojenie chýba, a to je tá najväčšia brzda, pretože keď sa nemôžete k sebe jednoducho dostať, znižujú sa možnosti nielen ekonomického, ale aj medziľudského styku,“ skonštatoval. Zároveň poukázal aj na zložitý spôsob vytvárania cezhraničných dopravných spojení či administratívne prekážky na oboch stranách.Kým doteraz Slovensko v čerpaní zdrojov z Európskej únie v porovnaní s Poľskom zaostávalo, v nových eurofondoch v programoch Interreg to pôjde podľa Rašiho zo slovenskej strany všetko jednoduchšie.„V stredu ide na rokovanie novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má za cieľ skrátiť jednotlivé procesy,“ pripomenul. Zároveň dáva väčšiu dôveru starostom a primátorom, zvyšuje limity a zjednodušuje pravidlá.Minister Raši hovoril v Poprade aj na tému území udržateľného mestského rozvoja, po novom budú totiž o využití eurofondov rozhodovať aj priamo regióny.„Doteraz sa o všetkom rozhodovalo v Bratislave, na ministerstvách, teraz je časť prostriedkov vyčlenená, z hľadiska celého Slovenska ide o takmer 2,5 miliardy eur, ktoré idú do regiónov,“ opísal. Rozhodovať o nich budú aj zástupcovia samospráv, či území udržateľného mestského rozvoja.