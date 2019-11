O Granita Xhaku z Arsenalu majú záujem oba milánske kluby

Granit Xhaka, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 20. novembra (TASR) - Bývalý kapitán londýnskeho Arsenalu Granit Xhaka by sa už v januári mohol sťahovať do Talianska. Podľa mediálnej spoločnosti Sky majú o jeho služby záujem oba milánske kluby - Inter i AC.Práve kouč Interu Antonio Conte sa v priebehu jesennej časti viackrát sťažoval, že má príliš úzky káder na úspešné pôsobenie v domácej i európskej súťaži a žiadal funkcionárov o jeho rozšírenie. Švajčiarsky stredopoliar by mohol zapadnúť do jeho koncepcie.Xhaka sa dostal do nemilosti fanúšikov Arsenalu po svojom incidente v októbrovom ligovom zápase s Crystal Palace. Po vystriedaní odhodil kapitánsku pásku a publiku venoval vulgárnu poznámku a provokatívne gesto. Následne prišiel o pozíciu kapitána a kouč Arsenalu Unai Emery ho vynechal z nominácie na nasledujúce zápasy.O Xhaku prejavil vraj záujem aj bundesligový líder Borussia Mönchengladbach, kde v minulosti už pôsobil. Podľa portálu goal.com ale Švajčiar nemá záujem vrátiť sa do nemeckej najvyššej súťaže.