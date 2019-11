Tenis-DC: Srbi si zaistili víťazstvo nad Japoncami už po dvojhrách

Srbský tenista Novak Djokovič sa teší po víťazstve nad Japoncom Jošihitom Nišiokom v zápase A-skupiny finálového turnaja Davisovho pohára Srbsko - Japonsko 19. novembra 2019 v Madride. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

finálový turnaj Davisovho pohára:



A-skupina:



Srbsko - Japonsko 2:0 po dvojhrách



Filip Krajinovič - Juiči Sugita 6:2, 6:4



Novak Djokovič - Jošihito Nišioka 6:1, 6:2



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 20. novembra (TASR) - Tenisti Srbska vstúpili víťazne do finálového turnaja Davisovho pohára v Madride. V stredu si v A-skupine zaistili triumf nad Japonskom už po dvojhrách, keď viedli 2:0. Najprv Filip Krajinovič zdolal Juičia Sugitu 6:2, 6:4, potom si Novak Djokovič poradil s Jošihitom Nišiokom 6:1, 6:2. Japonsko po druhej prehre stratilo šancu na postup do štvrťfinále.Veľkú Britániu poslal do vedenia nad Holandskom 1:0 v F-skupine Andy Murray, ktorý zvíťazil nad Tallonom Griekspoorom 6:7 (7), 6:4, 7:6 (5.).

