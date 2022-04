O Haalanda majú veľkokluby záujem, podľa experta je futbalista veľmi blízko k dohode o prestupe do Manchesteru

Haaland vylúčil prestup ku Kataláncom

Ponúkli mu najlepšie finančné podmienky

Manchester hrá s vlastnými kartami

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Nórsky futbalový topkanonier Erling Braut Haaland síce má s nemeckou Borussiou Dortmund zmluvu ešte na ďalšie dve sezóny, v ostatnom období sa však čoraz viac hovorí o jeho odchode už po aktuálnom ročníku. Záujemcov o jeho služby je medzi európskymi veľkoklubmi mnoho, pripraviť si však musia len na odstupné 75 miliónov eur.Podľa experta na európsky futbal britského webu BBC.com Guillema Balagueho je 21-ročný Nór už veľmi blízko k dohode o spolupráci s anglickým tímom Manchester City . "Cítim, že pôjde do Manchestru City. Dohoda síce ešte nepadla, no obe strany sú k nej veľmi blízko," povedal Balague, podľa ktorého "The Citizens" vyhrajú boj o Hallanda so španielskym Realom Madrid. V súvislosti s Haalandom sa často písalo o záujme FC Barcelona a Realu Madrid, pravdu o tom však vie len veľmi málo zainteresovaných osôb. Nór údajne už vylúčil prestup ku Kataláncom."Futbalista už istý čas vie, čo mu ponúkajú Real Madrid a Manchester City, tieto dva kluby zostali v hre," pokračoval Balague.Ozrejmil tiež, že prípadný odchod omnoho skúsenejšieho francúzskeho útočníka Karima Benzemu z "bieleho baletu" by zvýšil šancu na prestup Haalanda do Realu. K tomu by však mohlo prísť až o niekoľko rokov neskôr."City ponúkli Haalandovi najlepšie finančné podmienky a tiež mu isto povedali, že je mladý a nech príde do Manchestru, kde sa o neho dobre postarajú a Real Madrid tu bude aj o niekoľko rokov," myslí si spomenutý odborník, podľa ktorého by príchod nórskeho zakončovateľa mohol presvedčiť trénera Pepa Guardiolu , aby v organizácii City zostal dlhšie ako do budúceho leta, kedy mu vyprší zmluva.Podľa Balagueho je pre Haalanda možnosť pôsobiť v Španielsku, teda v Reale Madrid či FC Barcelona, lákavejšia ako angažmán v Anglicku. "Manchester City však hrá vlastnými kartami. Jedným z ich tromfov sú financie, ďalším osoba trénera Guardiolu," pokračoval expert BBC.Nemecký magazín Kicker tiež priniesol správu, že Dortmund intenzívne pracuje na prípadnej náhrade za Haalanda. Pikoškou je, že rovnako ako Nór by do Borussie mohol prísť tiež z rakúskeho Salzburgu iba 20-ročný nemecký futbalový reprezentant Karim Adeyemi.