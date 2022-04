Kristián Pospíšil ukončil pôsobenie v Davose, bronzový medailista z Pekingu nový klub ešte nemá

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Bronzový medailista z februárových ZOH v čínskom Pekingu slovenský útočník Kristán Pospíšil opúšťa káder švajčiarskeho klubu HC Davos. Dvadsaťšesťročný krídelník, ktorý do NLA prestúpil v úvode decembra 2021 z fínskeho tímu Lukko Rauma, nebude pokračovať vo švajčiarskom klube rovnako ako kanadský obranca Jesse Zgraggen a mladý domáci útočník Fabian Ritzmann.Kým u K. Pospíšila ešte nie je potvrdené jeho nasledujúce pôsobisko, Zgraggen a Ritzmann sa ešte v januári dohodli na zmluvách s konkurenčným SC Bern. Informuje o tom oficiálny web HC Davos, ktorý v domácej lige vypadol v semifinále play-off s Zugom.Zvolenský rodák Kristán Pospíšil ako 16-ročný odišiel do rakúskeho Salzburgu, v rokoch 2015 - 2019 zbieral skúsenosti v zámorí a zahral si aj v AHL a ECHL. V lete 2019 sa rozhodol pre návrat do Európy a upísal sa fínskemu klubu Lukko Rauma, s ktorým v ročníku 2020/2021 získal fínsky titul. Slovensko reprezentoval vlani na majstrovstvách sveta v Lotyšsku a tréner Craig Ramsay si ho vybral aj do tímu na ZOH 2022, ktorý pod piatimi kruhmi získal senzačný bronz.