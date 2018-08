O hlasy na post primátora Popradu bojuje po tretí raz Peter Dujava

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 8. augusta (TASR) – O voličské hlasy na post primátora mesta Poprad bojuje od februára aj Peter Dujava.uviedol pre TASR Dujava.Dodal, že hľadajú riešenia na rôzne problémy obyvateľov ako nové kryté mestské trhovisko, parkovanie, upchaté cesty či problémy v oblasti školstva a vzdelávania.dodal Dujava. Podľa neho ľudia oceňujú, že myšlienky sa transformujú do konkrétnej pomoci.vymenoval Dujava.So svojím tímom v rámci kampane upozorňujú aj na rozhodnutia vedenia mesta. S pomocou verejnosti sa podarilo zablokovať rozhodnutie o výstavbe mosta pre peších medzi dvoma obchodnými centrami.povedal Dujava, ktorý sa o post primátora uchádza po tretí raz.Cieľom uvedenej komunity je podľa Dujavu vytvoriť dokument Plán Poprad. Zohľadní myšlienky a nápady verejnosti, ktoré budú pod kontrolou odborníkov.vysvetlil Dujava s tým, že s týmto plánom spolu s tímom nezávislých ľudí kandidujúcich za poslancov do mestského zastupiteľstva (MsZ) predstúpia pred verejnosť na jeseň.O post primátora najväčšieho mesta pod Tatrami okrem Dujavu zabojuje aj podnikateľ a poslanec MsZ Ondrej Kavka či riaditeľ Tatravagónky Alexander Beljajev i aktivista František Bednár. Kandidatúru rozbehol aj riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade Jozef Košický i Jozef Hrubovčák a svoju kandidatúru onedlho plánuje oznámiť aj bývalý viceprimátor Popradu Igor Wzoš. Možnosť ísť opäť do volieb zvažuje aj súčasný primátor Jozef Švagerko.