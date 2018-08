Nemecko bude Španielsku vracať migrantov, ktorí sa tam zaregistrovali

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 8. augusta (TASR) - Berlín dosiahol s Madridom 6. augusta bilaterálnu dohodu o repatriácii migrantov, ktorí sa zaregistrovali v Španielsku, no následne pokračovali v ceste do Nemecka. Oznámila to v stredu hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra Eleonore Petermannová s tým, že dohoda začne platiť od 11. augusta, pričom Nemecko za ňu Španielsku neponúklo žiadne ústupky.Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sa takéto dohody pokúša dosiahnuť aj s ďalšími krajinami Európskej únie, konkrétne s Gréckom a Talianskom, ktoré vzhľadom na svoju polohu na vonkajších hraniciach EÚ nesú najväčšie bremeno migrácie, uviedla agentúra DPA.Na základe tzv. dublinského systému by sa migranti mali vracať do krajín, kde prvýkrát vstúpili na územie Európskej únie a požiadali o azyl. Tieto pravidlá však boli dočasne pozastavené v dôsledku utečeneckej krízy, ktorá postihla Európu v rokoch 2015 a 2016.Spor súvisiaci s migráciou a azylovou politikou Nemecka medzi Kresťanskosociálnou úniou (CSU) a sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) ohrozoval budúce fungovanie celej nemeckej vládnej koalície. Spolkový minister vnútra Horst Seehofer pohrozil rezignáciou, ak by neboli akceptované jeho požiadavky o repatriácii migrantov do krajín, kde sa registrovali.Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa tento víkend stretne v Andalúzii so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. Neformálne stretnutie bude zamerané na tému migrácie.