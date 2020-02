O Istanbulskom dohovore nie je možné rokovať v skrátenom konaní, uviedol poradca prezidentky Kubina

Nedá sa to stihnúť

Nie sú splnené podmienky

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Národná rada SR nemôže rokovať o Istanbulskom dohovore v skrátenom konaní. Na sociálnej sieti to uviedol ústavný právnik a poradca prezidentky Zuzany Čaputovej Peter Kubina.Podľa neho totiž ide o medzinárodnú zmluvu, pri ktorej nie je možné rokovať v skrátenom čase. Obdobný postup platí podľa Kubinu aj v prípade zdvojnásobenia rodinných prídavkov a 13. dôchodku. Tieto opatrenia v utorok avizoval premiér Peter Pellegrini ( Smer-SD ).Parlament by sa nimi mal zaoberať na mimoriadnej schôdzi, ktorej zvolanie žiada okrem Pellegriniho aj šéf národniarov Andrej Danko. SNS má však podmienky. Zvolanie podporí len vtedy, ak sa zrušia diaľničné známky a definitívne sa odmietne Istanbulský dohovor.„Pre tých, ktorí vedia čítať ústavu SR a rokovací poriadok, to nebude nič nové. Ale pre tých ostatných aspoň stručne a pomaly. Parlament nemôže prerokovať Istanbulský dohovor skôr ako 30 dní po tom, ako mu ho vláda predložila. Prerokovať medzinárodnú zmluvu v skrátenom legislatívnom konaní nie je možné. Funkčné obdobie parlamentu končí voľbami 29. februára. Takže v súlade s ústavou a zákonom sa to stihnúť nedá,“ uviedol Kubina.Obdobný postup platí aj v prípade dvojnásobných rodinných prídavkov či 13. dôchodku. „Na schválenie takýchto zákonov v súčasnosti nie sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie a inak, ako v skrátenom konaní sa to stihnúť tiež nedá. Je teda načase sa opäť ukľudniť, prečítať ústavu a zákon a pripravovať sa na voľby,“ dodal Kubina.Zvolanie mimoriadnej schôdze ostro kritizuje aj opozícia. Podľa lídrov viacerých strán ide o volebnú korupciu a populizmus.