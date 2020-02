Utečenci zomreli v kamióne pre nedostatok kyslíka a prehriatie, obvineniam čelí viacero osôb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Predbežná posmrtná analýza 39 tiel nájdených v októbri v kamióne vo Veľkej Británii ukázala, že obete z Vietnamu zomreli pre nedostatok kyslíka a prehriatie v uzavretom priestore. Oznámila to v utorok anglická polícia.Telá 31 mužov a ôsmich žien našli 23. októbra v anglickom meste Grays. Chladiarenský náves, v ktorom sa nachádzali, pricestoval do Británie trajektom z belgického Zeebrugge. Všetky obete vo veku 15 až 44 rokov pochádzali z Vietnamu. Predpokladá sa, že zaplatili prevádzačom, aby ich potajme previezli do Anglicka.V súvislosti s prípadom čelí obvineniam viacero osôb. Gheorghe Nica, ktorého zatkli 29. januára v nemeckom Frankfurte, je obvinený z 39 zabití a napomáhania nezákonnej imigrácii. Ďalšieho muža, ktorého zatiaľ neobvinili, zadržali v nedeľu v Severnom Írsku.Tretí podozrivý, Eamonn Harrison zo Severného Írska, sa nachádza vo väzbe v Írsku a v stredu má predstúpiť pred súd. Prokurátori si myslia, že Harrison priviezol náves do prístavu Zeebrugge, kde ho naložili na trajekt do Anglicka. Tam ho vyzdvihol ďalší podozrivý Maurice Robinson, ktorý je rovnako zo Severného Írska a čelí obvineniam zo zabitia.