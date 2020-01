O jazdy historickými vláčikmi je veľký záujem aj v zime

Historický vláčik Čermeľským údolím. V Košiciach 11. augusta 2015. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 3. januára (TASR) – Z Popradu do Vysokých Tatier a na Štrbské Pleso v piatok vypravili ďalšie dva mimoriadne spoje na historických mašinkách v rámci vianočných jázd. Tentoraz sa mohli milovníci vláčikov odviesť na električke zvanej Trojča, ktorá bola vyrobená ešte v roku 1969. „,“ uviedol pre TASR rušňovodič z Veterán klubu železníc v Poprade Ján Sabaka.Zimné jazdy sú podľa neho skúškou nielen pre rušňovodičov, ale aj pre samotné mašinky. Poveternostným podmienkam sa preto snažia prispôsobiť samotnú jazdu i počet cestujúcich, aby sa vláčiky nepreťažili. „“ dodal Sabaka.Prvé jazdy absolvovali oba historické vláčiky už počas Vianoc, podľa Sabaku bol o ne aj vďaka tzv. zlatému týždňu veľký záujem a všetky miesta boli plné.“ upozornil Sabaka. Dodal, že ich veľmi teší záujem zo strany návštevníkov, obsadenosť je takmer vždy 100-percentná.Mašinky podľa neho potrebujú neustálu opateru, keďže sú to staré historické stroje, a inak tomu nebude ani v novom roku. Čaká ich teda pravidelná údržba a vo Veterán klube železníc majú v pláne aj obnovu druhého Trojčaťa s číslom 003. „“ dodal Sabaka.Veterán klub železníc v Poprade je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1983 v Rušňovom depe s cieľom záchrániť historický elektrický vozeň Kométa. Odvtedy pribudli do starostlivosti dobrovoľníkov ďalšie električky, ktoré brázdili trate Tatranských elektrických železníc, a to Škoduľa, Tatra 49.5, Trojča, Tučko, ale aj vozne lanových dráh zo Skalnatého plesa a Hrebienka.