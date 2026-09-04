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04. septembra 2026

O kreslo predsedu Trnavského kraja sa uchádza sedem kandidátov. Zabojuje oň Berényi, Cehlárik i terajší Viskupič


Tagy: Kandidát na primátora Kandidáti Komunálne voľby 2026 na Slovensku Trnavský samosprávny kraj (TSK) viceprimátor Trnavy Volebná komisia

Zaregistrovaných bol aj 214 kandidátov na poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja zaregistrovala všetkých sedem kandidátov na post ...



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viskupic 1 676x465 4.9.2026 (SITA.sk) - Zaregistrovaných bol aj 214 kandidátov na poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.


Volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja zaregistrovala všetkých sedem kandidátov na post predsedu. O hlasy voličov sa v sobotu 24. októbra bude uchádzať József Berényi (Magyar Szovetseg-Maďarská aliancia), Jaroslav Cehlárik (Právo na pravdu), Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko), Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), Matej Lančarič (nezávislý), Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) terajší predseda kraja Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, MF, OKS).

Primátori všetkých okresných miest


Zaregistrovaných bol aj 214 kandidátov na poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Ako informoval hovorca Úradu Trnavského samosprávneho kraja Peter Kováčik, volebná komisia dvoch kandidátov nezaregistrovala, po jednom z obvodov Galanta a Senica.

V oboch prípadoch ešte plynie zákonná lehota na odvolanie sa, a preto aktuálny počet registrovaných kandidátov preto nemožno považovať za konečný. Na kandidátnych listinách v jednotlivých obvodoch sú primátori všetkých okresných miest v kraji, teda Oľga Luptáková (Skalica), Martin Džačovský (Senica), Peter Jančovič (Piešťany), Ivan Baranovič (Hlohovec), Peter Kolek (Galanta) a Zoltán Hájos (Dunajská Streda).

Dátum komunálnych volieb


Z Trnavy sa o kreslo poslanca uchádza viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo, na kandidátkach sú viacerí starostovia, ale napríklad aj poslanci Národnej rady SR. Vo volebnom období 2026 – 2030 bude mať krajské zastupiteľstvo 42 poslancov, teda o dvoch viac ako doteraz.

Po jednom poslaneckom mandáte pribudne v okresoch Dunajská Streda a Skalica. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.


Zdroj: SITA.sk - O kreslo predsedu Trnavského kraja sa uchádza sedem kandidátov. Zabojuje oň Berényi, Cehlárik i terajší Viskupič © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Kandidáti Komunálne voľby 2026 na Slovensku Trnavský samosprávny kraj (TSK) viceprimátor Trnavy Volebná komisia
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