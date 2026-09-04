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04. septembra 2026

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s futbalovým derby medzi FC DAC Dunajská Streda a ŠK Slovan Bratislava


Tagy: Americká futbalová reprezentácia futbalový zápas MOL Aréna Dunajská Streda Niké liga

Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, opatrenia prijala polícia v Dunajskej Strede. Polícia ...



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793001730_1064444142662224_6185042255520531995_n e1788538218932 676x405 4.9.2026 (SITA.sk) - Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, opatrenia prijala polícia v Dunajskej Strede.


Polícia upozorňuje na bezpečnostné opatrenia i dopravné obmedzenia v súvislosti s tradičným futbalovým derby medzi klubmi FC DAC Dunajská Streda a ŠK Slovan Bratislava, ktorý sa odohrá v MOL Aréne v sobotu 5. septembra 2026 o 20:30. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, opatrenia prijala polícia v Dunajskej Strede.

„Zápas Nike ligy označil organizátor za rizikový. Veliteľ bezpečnostných opatrení rozhodol preto o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Zvýšený počet policajtov je potrebné očakávať v uliciach mesta a aj v okolí štadióna,” uviedla polícia.

Upozornila tiež na dopravné obmedzenia. Ozrejmila, že s cieľom zaistiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov zápasu, i plynulosť premávky, bude počas celého zápasu, približne od 18:30, uzavretá časť ulíc Športová a Istvána Gyurcsóa. Polícia rozhodne o ukončení bezpečnostných opatrení na základe vývoja aktuálnej situácie v meste.

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Apelujeme na priaznivcov oboch tímov, aby sa vyhli akýmkoľvek prejavom nešportového správania či provokáciám nielen v samotnom meste, ale aj počas futbalového zápasu, a rešpektovali pokyny polície. Zároveň pripomíname, že pokiaľ je zápas označený ako rizikový, na výtržnosti a porušenia zákona sa vzťahujú dvojnásobné sadzby trestov,” uzavrela polícia.


Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s futbalovým derby medzi FC DAC Dunajská Streda a ŠK Slovan Bratislava © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká futbalová reprezentácia futbalový zápas MOL Aréna Dunajská Streda Niké liga
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