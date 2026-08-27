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27. augusta 2026
O kreslo primátora Košíc sa uchádza osem kandidátov, o posty poslancov má záujem až 274 ľudí
Medzi záujemcami o primátorské kreslo sú terajší mestský primátor, starostovia dvoch mestských častí aj jediná ženská kandidátka. O post primátora metropoly východu sa uchádza osem ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Medzi záujemcami o primátorské kreslo sú terajší mestský primátor, starostovia dvoch mestských častí aj jediná ženská kandidátka.
O post primátora metropoly východu sa uchádza osem kandidátov. Informoval o tom zapisovateľ mestskej volebnej komisie (MVK) v Košiciach Stanislav Takáč. Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samosprávnych krajov uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026.
Podľa údajov, ktoré zverejnilo mesto Košice na svojom webe sa o post primátora uchádzajú Alexander Székely za Slovenské Hnutie Obrody, terajší starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu i Martin Mudrák, ktorý kandiduje za hnutie Progresívne Slovensko a strany Demokrati a Za ľudí. Ako nezávislý kandidát sa o primátorské kreslo uchádza Miroslav Sabol, mandát bude do tretice obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát s podporou KDH, SaS, Maďarskej aliancie, Strany rómskej koalície a strán NOVA a Demokratickej strany - Občianski demokrati Slovenska.
Ako jediná žena sa o primátorský post v metropol východu uchádza súčasná starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová, a to s podporou subjektov Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti a Právo na pravdu. Kandiduje i nezávislý kandidát Alexander Riabov, a tiež kandidát hnutia Jednota Slovanov, od ktorého ale zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov.
O 51 miest v mestskom zastupiteľstve Košíc bude v 14 volebných obvodoch bojovať 274 kandidátov. Spomedzi nich 229 kandidátov navrhli politické strany, ostatných 45 kandidátov je nezávislých. O posty mestských poslancov sa uchádza 210 mužov a 64 žien.
"Najväčší záujem stať sa poslancom je v mestskej časti Západ, kde sa o osem mandátov uchádza až 47 kandidátov. Naopak, najmenší záujem eviduje MVK vo volebnom obvode č. 2, ktorý tvoria mestské časti Kavečany, Ťahanovce, Džungľa. Tam na jeden mandát pripadajú štyria uchádzači,” uviedlo mesto Košice.
Mestská volebná komisia sa zíde v úvode septembra a po posúdení náležitostí kandidátnych listín a ich príloh rozhodne o registrácii kandidátov. "Po registrácii sa vyhotoví a zverejní oficiálny zoznam zaregistrovaných kandidátov, ktorý už bude obsahovať aj oficiálne poradové čísla,” priblížilo mesto dopĺňajúc, že právo delegovať svojho člena do mestskej volebnej komisie využilo celkovo šesť politických strán alebo koalícií.
"Informácie o činnosti MVK a registrácii kandidátov budú priebežne zverejňované na úradnej tabuli mesta Košice a na webovej stránke https://www.kosice.sk/obcan/komunalne-volby-2026,” doplnila samospráva.
O post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) bude bojovať šesť kandidátov, je medzi nimi jedna žena. Ako informovala košická župa na svojom webe, kandiduje Tibor Géci s podporou hnutia Jednota Slovanov, ako nezávislý kandidát sa o pozíciu košického župana uchádza Džemal Kodrazi a s podporou parlamentných i mimoparlamentných opozičných strán, konkrétne Progresívneho Slovenska, Hnutia Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Za ľudí, Občianskej konzervatívnej strany a Demokratickej strany – Občianski demokrati Slovenska kandiduje Marián Porvažník.
S podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, hnutia Republika, strany Právo na pravdu, Slovenskej národnej strany, Strany Vidieka, subjektu Starostovia a nezávislí kandidáti, a tiež subjektu Bratia Slovenska sa o predsednícke kreslo bude uchádzať Igor Šimko, ktorý je v súčasnosti poslancom Národnej rady SR.
Ako nezávislá kandidátka a jediná žena zo šestice záujemcov o predsednícky post kandiduje Monika Sofiya Soročinová. Súčasný predseda KSK Rastislav Trnka bude svoj mandát obhajovať po tretíkrát ako nezávislý kandidát.
"Kandidátne listiny pre voľby do samosprávnych krajov aj obcí bolo možné podávať do 25. augusta 2026. V Košickom kraji budú východniari voliť v 11 obvodoch, pričom počet mandátov bol upravený na základe počtu obyvateľov,” informuje KSK.
Do 59-členného krajského zastupiteľstva kandiduje celkovo 368 kandidátov, pričom 284 vstupuje do volieb so straníckou podporou, ostatných 84 bude o poslanecký mandát bojovať ako nezávislí. Väčšinu kandidátov, konkrétne 83 percent, tvoria muži.
"Najväčším volebným obvodom je volebný obvod č. 5 Košice - okolie s počtom mandátov 10 a so 60 kandidátmi,” uvádza samospráva. O jedného kandidáta menej, teda 59, bude o mandát bojovať vo volebnom obvode č. 7 Michalovce. Najmenej kandidátov, a to po 12, sa o poslanecké kreslo uchádza vo volebných obvodoch č. 3 a 9, teda Košice III. a Sobrance.
"Uvedené údaje majú informatívny charakter. Definitívny zoznam kandidátov na predsedu KSK aj kandidátov na poslancov Zastupiteľstva KSK bude známy až po ukončení registračného procesu Volebnou komisiou KSK,” upozornila župa.
Pripomenula tiež, že v prípade volieb do obcí je rozhodujúci trvalý pobyt v príslušnej obci či meste. Volič musí najneskôr v deň volieb dovŕšiť 18 rokov. Hlasovať bude vo volebnej miestnosti podľa miesta svojho trvalého pobytu, pri spojených samosprávnych voľbách dostane volebné lístky pre voľby do orgánov samosprávneho kraja i pre voľby do orgánov konkrétnej obce či mesta.
"Dôležité je preto sledovať nielen kandidátov na župana a krajských poslancov, ale aj kandidátov vo vlastnom meste či obci. Práve miestni a krajskí volení zástupcovia rozhodujú o témach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú každodenného života, od dopravy, ciest a verejných služieb až po školy, sociálnu starostlivosť či rozvoj regiónu,” upozorňuje KSK.
Volebná kampaň odštartovala 24. júna 2026, kedy bolo uverejnené rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov, potrvá do 21. októbra 2026 do 23:59, teda 48 hodín pred volebným dňom. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra. Informácie o voľbách, kandidátnych listinách, volebných obvodoch a ďalších pravidlách sú dostupné na webe KSK i rezortu vnútra.
Zdroj: SITA.sk - O kreslo primátora Košíc sa uchádza osem kandidátov, o posty poslancov má záujem až 274 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
O post primátora metropoly východu sa uchádza osem kandidátov. Informoval o tom zapisovateľ mestskej volebnej komisie (MVK) v Košiciach Stanislav Takáč. Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samosprávnych krajov uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026.
Kandidáti na primátorskú stoličku
Podľa údajov, ktoré zverejnilo mesto Košice na svojom webe sa o post primátora uchádzajú Alexander Székely za Slovenské Hnutie Obrody, terajší starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu i Martin Mudrák, ktorý kandiduje za hnutie Progresívne Slovensko a strany Demokrati a Za ľudí. Ako nezávislý kandidát sa o primátorské kreslo uchádza Miroslav Sabol, mandát bude do tretice obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát s podporou KDH, SaS, Maďarskej aliancie, Strany rómskej koalície a strán NOVA a Demokratickej strany - Občianski demokrati Slovenska.
Ako jediná žena sa o primátorský post v metropol východu uchádza súčasná starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová, a to s podporou subjektov Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti a Právo na pravdu. Kandiduje i nezávislý kandidát Alexander Riabov, a tiež kandidát hnutia Jednota Slovanov, od ktorého ale zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov.
Stovky kandidátov na poslancov
O 51 miest v mestskom zastupiteľstve Košíc bude v 14 volebných obvodoch bojovať 274 kandidátov. Spomedzi nich 229 kandidátov navrhli politické strany, ostatných 45 kandidátov je nezávislých. O posty mestských poslancov sa uchádza 210 mužov a 64 žien.
"Najväčší záujem stať sa poslancom je v mestskej časti Západ, kde sa o osem mandátov uchádza až 47 kandidátov. Naopak, najmenší záujem eviduje MVK vo volebnom obvode č. 2, ktorý tvoria mestské časti Kavečany, Ťahanovce, Džungľa. Tam na jeden mandát pripadajú štyria uchádzači,” uviedlo mesto Košice.
Oficiálny zoznam bude známy v septembri
Mestská volebná komisia sa zíde v úvode septembra a po posúdení náležitostí kandidátnych listín a ich príloh rozhodne o registrácii kandidátov. "Po registrácii sa vyhotoví a zverejní oficiálny zoznam zaregistrovaných kandidátov, ktorý už bude obsahovať aj oficiálne poradové čísla,” priblížilo mesto dopĺňajúc, že právo delegovať svojho člena do mestskej volebnej komisie využilo celkovo šesť politických strán alebo koalícií.
"Informácie o činnosti MVK a registrácii kandidátov budú priebežne zverejňované na úradnej tabuli mesta Košice a na webovej stránke https://www.kosice.sk/obcan/komunalne-volby-2026,” doplnila samospráva.
O kreslo predsedu KSK zabojuje 6 kandidátov
O post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) bude bojovať šesť kandidátov, je medzi nimi jedna žena. Ako informovala košická župa na svojom webe, kandiduje Tibor Géci s podporou hnutia Jednota Slovanov, ako nezávislý kandidát sa o pozíciu košického župana uchádza Džemal Kodrazi a s podporou parlamentných i mimoparlamentných opozičných strán, konkrétne Progresívneho Slovenska, Hnutia Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Za ľudí, Občianskej konzervatívnej strany a Demokratickej strany – Občianski demokrati Slovenska kandiduje Marián Porvažník.
S podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, hnutia Republika, strany Právo na pravdu, Slovenskej národnej strany, Strany Vidieka, subjektu Starostovia a nezávislí kandidáti, a tiež subjektu Bratia Slovenska sa o predsednícke kreslo bude uchádzať Igor Šimko, ktorý je v súčasnosti poslancom Národnej rady SR.
Ako nezávislá kandidátka a jediná žena zo šestice záujemcov o predsednícky post kandiduje Monika Sofiya Soročinová. Súčasný predseda KSK Rastislav Trnka bude svoj mandát obhajovať po tretíkrát ako nezávislý kandidát.
"Kandidátne listiny pre voľby do samosprávnych krajov aj obcí bolo možné podávať do 25. augusta 2026. V Košickom kraji budú východniari voliť v 11 obvodoch, pričom počet mandátov bol upravený na základe počtu obyvateľov,” informuje KSK.
Krajské zastupiteľstvo
Do 59-členného krajského zastupiteľstva kandiduje celkovo 368 kandidátov, pričom 284 vstupuje do volieb so straníckou podporou, ostatných 84 bude o poslanecký mandát bojovať ako nezávislí. Väčšinu kandidátov, konkrétne 83 percent, tvoria muži.
"Najväčším volebným obvodom je volebný obvod č. 5 Košice - okolie s počtom mandátov 10 a so 60 kandidátmi,” uvádza samospráva. O jedného kandidáta menej, teda 59, bude o mandát bojovať vo volebnom obvode č. 7 Michalovce. Najmenej kandidátov, a to po 12, sa o poslanecké kreslo uchádza vo volebných obvodoch č. 3 a 9, teda Košice III. a Sobrance.
"Uvedené údaje majú informatívny charakter. Definitívny zoznam kandidátov na predsedu KSK aj kandidátov na poslancov Zastupiteľstva KSK bude známy až po ukončení registračného procesu Volebnou komisiou KSK,” upozornila župa.
Rozhodujúci je trvalý pobyt
Pripomenula tiež, že v prípade volieb do obcí je rozhodujúci trvalý pobyt v príslušnej obci či meste. Volič musí najneskôr v deň volieb dovŕšiť 18 rokov. Hlasovať bude vo volebnej miestnosti podľa miesta svojho trvalého pobytu, pri spojených samosprávnych voľbách dostane volebné lístky pre voľby do orgánov samosprávneho kraja i pre voľby do orgánov konkrétnej obce či mesta.
"Dôležité je preto sledovať nielen kandidátov na župana a krajských poslancov, ale aj kandidátov vo vlastnom meste či obci. Práve miestni a krajskí volení zástupcovia rozhodujú o témach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú každodenného života, od dopravy, ciest a verejných služieb až po školy, sociálnu starostlivosť či rozvoj regiónu,” upozorňuje KSK.
Volebná kampaň odštartovala 24. júna 2026, kedy bolo uverejnené rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov, potrvá do 21. októbra 2026 do 23:59, teda 48 hodín pred volebným dňom. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra. Informácie o voľbách, kandidátnych listinách, volebných obvodoch a ďalších pravidlách sú dostupné na webe KSK i rezortu vnútra.
Zdroj: SITA.sk - O kreslo primátora Košíc sa uchádza osem kandidátov, o posty poslancov má záujem až 274 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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