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27. augusta 2026

Výbuch auta v Petrohrade zabil človeka, obeťou je údajne dôstojník ruských vzdušných síl


Tagy: Atentát Mŕtvy muž Rusko-ukrajinský konflikt Výbuch auta Zranená žena

Manželka poškodeného utrpela pri výbuchu zranenia, Ukrajina incident bezprostredne nekomentovala. Pri výbuchu auta v Petrohrade zahynul vo ...



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gettyimages 1208828304 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Manželka poškodeného utrpela pri výbuchu zranenia, Ukrajina incident bezprostredne nekomentovala.

Pri výbuchu auta v Petrohrade zahynul vo štvrtok jeden človek a ďalšia osoba utrpela zranenia, uviedol ruský vyšetrovací výbor, pričom tamojšie médiá informovali, že obeťou útoku bol dôstojník ruskej armády.


Išlo by tak o ďalší z atentátov na predstaviteľov ruských ozbrojených síl počas vojny na Ukrajine.



Ďalší ruský dôstojník


K výbuchu došlo v južnej časti Petrohradu v Puškinskom obvode. Podľa petrohradského spravodajského portálu Fontanka zahynul dôstojník vzdušných síl Ruskej federácie. Jeho manželka utrpela zranenia. Terčom útoku sa podľa portálu stali, keď vychádzali z domu.


Fontanka zverejnila zábery auta s ťažko poškodenou prednou časťou, ako aj sanitiek zasahujúcich na mieste. Ukrajina sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.


Kyjev sa počas vojny prihlásil k zodpovednosti za viacero atentátov na ruských vojenských predstaviteľov, pri iných sa nevyjadril.


Pri útokoch boli použité nálože v autách, výbušniny ukryté v elektrických kolobežkách aj streľbu.



Zlyhanie tajných služieb


Najvyššie postaveným ruským vojenským predstaviteľom, ktorý sa počas vojny stal obeťou atentátu, bol generálporučík Igor Kirillov. Zahynul v decembri 2024 pri výbuchu pred svojím bytom v Moskve.


Séria atentátov znepokojila ruské bezpečnostné zložky. Prezident Vladimir Putin v minulosti v súvislosti s podobnými prípadmi pripustil zlyhania ruských spravodajských služieb.




Zdroj: SITA.sk - Výbuch auta v Petrohrade zabil človeka, obeťou je údajne dôstojník ruských vzdušných síl © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Atentát Mŕtvy muž Rusko-ukrajinský konflikt Výbuch auta Zranená žena
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