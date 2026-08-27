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27. augusta 2026
Výbuch auta v Petrohrade zabil človeka, obeťou je údajne dôstojník ruských vzdušných síl
Manželka poškodeného utrpela pri výbuchu zranenia, Ukrajina incident bezprostredne nekomentovala. Pri výbuchu auta v Petrohrade zahynul vo ...
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Pri výbuchu auta v Petrohrade zahynul vo štvrtok jeden človek a ďalšia osoba utrpela zranenia, uviedol ruský vyšetrovací výbor, pričom tamojšie médiá informovali, že obeťou útoku bol dôstojník ruskej armády.
Išlo by tak o ďalší z atentátov na predstaviteľov ruských ozbrojených síl počas vojny na Ukrajine.
Ďalší ruský dôstojník
K výbuchu došlo v južnej časti Petrohradu v Puškinskom obvode. Podľa petrohradského spravodajského portálu Fontanka zahynul dôstojník vzdušných síl Ruskej federácie. Jeho manželka utrpela zranenia. Terčom útoku sa podľa portálu stali, keď vychádzali z domu.
Fontanka zverejnila zábery auta s ťažko poškodenou prednou časťou, ako aj sanitiek zasahujúcich na mieste. Ukrajina sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.
Kyjev sa počas vojny prihlásil k zodpovednosti za viacero atentátov na ruských vojenských predstaviteľov, pri iných sa nevyjadril.
Pri útokoch boli použité nálože v autách, výbušniny ukryté v elektrických kolobežkách aj streľbu.
Zlyhanie tajných služieb
Najvyššie postaveným ruským vojenským predstaviteľom, ktorý sa počas vojny stal obeťou atentátu, bol generálporučík Igor Kirillov. Zahynul v decembri 2024 pri výbuchu pred svojím bytom v Moskve.
Séria atentátov znepokojila ruské bezpečnostné zložky. Prezident Vladimir Putin v minulosti v súvislosti s podobnými prípadmi pripustil zlyhania ruských spravodajských služieb.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch auta v Petrohrade zabil človeka, obeťou je údajne dôstojník ruských vzdušných síl © SITA Všetky práva vyhradené.
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