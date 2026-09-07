|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 7.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marianna
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. septembra 2026
O kreslo primátora Trnavy zabojuje rovnaký počet mužov a žien, Bročka vo funkcii už nekandiduje
Tagy: Galéria Jána Koniarka Gymnázium Jána Hollého Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Trnavy zaregistrovaní
V Trnave sa prvýkrát stalo, že o najvyšší post v meste sa uchádza rovnaký počet mužov aj žien. Volebná komisia v Trnave zaregistrovala pre októbrové komunálne voľby šiestich ...
Zdieľať
7.9.2026 (SITA.sk) - V Trnave sa prvýkrát stalo, že o najvyšší post v meste sa uchádza rovnaký počet mužov aj žien.
Volebná komisia v Trnave zaregistrovala pre októbrové komunálne voľby šiestich kandidátov na post primátora a 111 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. Dvoch uchádzačov o miesta poslancov podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej komisia pre nesplnenie podmienok nezaregistrovala.
O hlasy voličov sa v Trnave 24. októbra budú v prípade volieb primátora uchádzať riaditeľ strojárenskej spoločnosti Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH), vysokoškolská pedagogička Andrea Čajková (nezávislá), špecialistka na energetické projekty Ľubica Horváthová (Demokrati), zástupkyňa primátora Eva Nemčovská (nezávislá), vedúci spoločnosti Jozef Obselka (nezávislý) a vedúci štátny zamestnanec Martin Pullmann (Smer - SD, Hlas - SD, SNS, Republika).
Už dnes je isté, že Trnava bude mať v ďalšom volebnom období nového primátora, pretože Peter Bročka po troch volebných obdobiach vo funkcii nekandiduje. V Trnave sa prvýkrát stalo, že o najvyšší post v meste sa uchádza rovnaký počet mužov aj žien.
V novodobej histórii samosprávy od roku 1990 sedeli v kresle primátora len muži a v rokoch 1990 – 2022 sa o tento post uchádzali dokopy len tri ženy. Trnavčania si v komunálnych voľbách 24. októbra budú voliť 27 mestských poslancov, o štyroch menej ako ich je v súčasnosti.
Vo volebnom obvode Trnava – stred je zaregistrovaných 19 kandidátov, vo volebných obvodoch Trnava – západ 28 kandidátov, Trnava – sever 24 kandidátov, Trnava – východ 23 kandidátov, Trnava – juh 13 kandidátov a vo volebnom obvode Trnava – Modranka sa o jeden poslanecký mandát uchádzajú štyria kandidáti.
Medzi kandidátmi na poslancov sú viaceré v Trnave známe mená. Mestským poslancom chce byť poslanec Národnej rady SR Igor Válek, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave Adrián Kobetič, riaditeľka Gymnázia Jána Hollého Andrea Bánová, dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Erik Hrnčiarik, hudobný skladateľ Stanislav Šurin a vo futbalovom meste nemôžu chýbať ani futbalisti, kandidujú Ján Vlasko a Lukáš Greššák.
Zdroj: SITA.sk - O kreslo primátora Trnavy zabojuje rovnaký počet mužov a žien, Bročka vo funkcii už nekandiduje © SITA Všetky práva vyhradené.
Volebná komisia v Trnave zaregistrovala pre októbrové komunálne voľby šiestich kandidátov na post primátora a 111 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. Dvoch uchádzačov o miesta poslancov podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej komisia pre nesplnenie podmienok nezaregistrovala.
Bročka vo voľbách nekandiduje
O hlasy voličov sa v Trnave 24. októbra budú v prípade volieb primátora uchádzať riaditeľ strojárenskej spoločnosti Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH), vysokoškolská pedagogička Andrea Čajková (nezávislá), špecialistka na energetické projekty Ľubica Horváthová (Demokrati), zástupkyňa primátora Eva Nemčovská (nezávislá), vedúci spoločnosti Jozef Obselka (nezávislý) a vedúci štátny zamestnanec Martin Pullmann (Smer - SD, Hlas - SD, SNS, Republika).
Už dnes je isté, že Trnava bude mať v ďalšom volebnom období nového primátora, pretože Peter Bročka po troch volebných obdobiach vo funkcii nekandiduje. V Trnave sa prvýkrát stalo, že o najvyšší post v meste sa uchádza rovnaký počet mužov aj žien.
Známe mená medzi kandidátmi
V novodobej histórii samosprávy od roku 1990 sedeli v kresle primátora len muži a v rokoch 1990 – 2022 sa o tento post uchádzali dokopy len tri ženy. Trnavčania si v komunálnych voľbách 24. októbra budú voliť 27 mestských poslancov, o štyroch menej ako ich je v súčasnosti.
Vo volebnom obvode Trnava – stred je zaregistrovaných 19 kandidátov, vo volebných obvodoch Trnava – západ 28 kandidátov, Trnava – sever 24 kandidátov, Trnava – východ 23 kandidátov, Trnava – juh 13 kandidátov a vo volebnom obvode Trnava – Modranka sa o jeden poslanecký mandát uchádzajú štyria kandidáti.
Medzi kandidátmi na poslancov sú viaceré v Trnave známe mená. Mestským poslancom chce byť poslanec Národnej rady SR Igor Válek, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave Adrián Kobetič, riaditeľka Gymnázia Jána Hollého Andrea Bánová, dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Erik Hrnčiarik, hudobný skladateľ Stanislav Šurin a vo futbalovom meste nemôžu chýbať ani futbalisti, kandidujú Ján Vlasko a Lukáš Greššák.
Zdroj: SITA.sk - O kreslo primátora Trnavy zabojuje rovnaký počet mužov a žien, Bročka vo funkcii už nekandiduje © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Galéria Jána Koniarka Gymnázium Jána Hollého Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Trnavy zaregistrovaní
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V procese vraždy Jána Kuciaka sa súd zaoberá konfrontáciami novinára s Kočnerom
V procese vraždy Jána Kuciaka sa súd zaoberá konfrontáciami novinára s Kočnerom
<< predchádzajúci článok
Národniari navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva, mladomanželia by mohli dostať 500 eur
Národniari navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva, mladomanželia by mohli dostať 500 eur