Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 7.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marianna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. septembra 2026

O kreslo primátora Trnavy zabojuje rovnaký počet mužov a žien, Bročka vo funkcii už nekandiduje


Tagy: Galéria Jána Koniarka Gymnázium Jána Hollého Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Trnavy zaregistrovaní

V Trnave sa prvýkrát stalo, že o najvyšší post v meste sa uchádza rovnaký počet mužov aj žien. Volebná komisia v Trnave zaregistrovala pre októbrové komunálne voľby šiestich ...



Zdieľať
gettyimages 494159528 1 676x431 7.9.2026 (SITA.sk) - V Trnave sa prvýkrát stalo, že o najvyšší post v meste sa uchádza rovnaký počet mužov aj žien.


Volebná komisia v Trnave zaregistrovala pre októbrové komunálne voľby šiestich kandidátov na post primátora a 111 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. Dvoch uchádzačov o miesta poslancov podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej komisia pre nesplnenie podmienok nezaregistrovala.

Bročka vo voľbách nekandiduje


O hlasy voličov sa v Trnave 24. októbra budú v prípade volieb primátora uchádzať riaditeľ strojárenskej spoločnosti Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH), vysokoškolská pedagogička Andrea Čajková (nezávislá), špecialistka na energetické projekty Ľubica Horváthová (Demokrati), zástupkyňa primátora Eva Nemčovská (nezávislá), vedúci spoločnosti Jozef Obselka (nezávislý) a vedúci štátny zamestnanec Martin Pullmann (Smer - SD, Hlas - SD, SNS, Republika).

Už dnes je isté, že Trnava bude mať v ďalšom volebnom období nového primátora, pretože Peter Bročka po troch volebných obdobiach vo funkcii nekandiduje. V Trnave sa prvýkrát stalo, že o najvyšší post v meste sa uchádza rovnaký počet mužov aj žien.

Známe mená medzi kandidátmi


V novodobej histórii samosprávy od roku 1990 sedeli v kresle primátora len muži a v rokoch 1990 – 2022 sa o tento post uchádzali dokopy len tri ženy. Trnavčania si v komunálnych voľbách 24. októbra budú voliť 27 mestských poslancov, o štyroch menej ako ich je v súčasnosti.

Vo volebnom obvode Trnava – stred je zaregistrovaných 19 kandidátov, vo volebných obvodoch Trnava – západ 28 kandidátov, Trnava – sever 24 kandidátov, Trnava – východ 23 kandidátov, Trnava – juh 13 kandidátov a vo volebnom obvode Trnava – Modranka sa o jeden poslanecký mandát uchádzajú štyria kandidáti.

Medzi kandidátmi na poslancov sú viaceré v Trnave známe mená. Mestským poslancom chce byť poslanec Národnej rady SR Igor Válek, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave Adrián Kobetič, riaditeľka Gymnázia Jána Hollého Andrea Bánová, dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Erik Hrnčiarik, hudobný skladateľ Stanislav Šurin a vo futbalovom meste nemôžu chýbať ani futbalisti, kandidujú Ján Vlasko a Lukáš Greššák.


Zdroj: SITA.sk - O kreslo primátora Trnavy zabojuje rovnaký počet mužov a žien, Bročka vo funkcii už nekandiduje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Galéria Jána Koniarka Gymnázium Jána Hollého Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Trnavy zaregistrovaní
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V procese vraždy Jána Kuciaka sa súd zaoberá konfrontáciami novinára s Kočnerom
<< predchádzajúci článok
Národniari navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva, mladomanželia by mohli dostať 500 eur

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 