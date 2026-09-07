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07. septembra 2026
V procese vraždy Jána Kuciaka sa súd zaoberá konfrontáciami novinára s Kočnerom
Tagy: Generálny prokurátor SR kauza Donovaly Kauza Kuciak Kauza Technopol Mečiarove amnestie Príprava vraždy Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka súdne pojednávanie Súdny proces Súdy Vratky DPH Vražda Vražda Jána Kuciaka
Jedným z dôkazov je záznam tlačovej konferencie, na ktorej novinár v júni 2017 konfrontoval Kočnera ohľadom prevodov nehnuteľností. Súdny proces týkajúci sa
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7.9.2026 (SITA.sk) - Jedným z dôkazov je záznam tlačovej konferencie, na ktorej novinár v júni 2017 konfrontoval Kočnera ohľadom prevodov nehnuteľností.
Súdny proces týkajúci sa vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý je spojený aj s trestnou vecou prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje ďalším dokazovaním vrátane dôkazov zahrňujúcich konfrontácie novinára s obžalovaným Marianom Kočnerom.
Jedným z takýchto dôkazov je záznam tlačovej konferencie, na ktorej novinár v júni 2017 konfrontoval Kočnera ohľadom prevodov nehnuteľností. Kočner na tlačovej besede rozprával o rôznych témach vrátane Mečiarových amnestii, Danielovi Lipšicovi, prípadnom vstupe do politiky, o svojom vzťahu s Richardom Sulíkom alebo o tom, že by chcel zverejňovať nepravdy písané novinármi, a tiež ich pochybenia.
Uviedol tiež, že za predaj viacerých hotelov, ktorý rezonoval aj v médiách, si neuplatnil vratku DPH, ale naopak zaplatil štátu 4,4 milióna eur. Kuciak sa v rámci tlačovky Kočnera pýtal, aký mali zmysel prevody hotelov na Donovaloch, keď na ne má stále vplyv a prevádzkuje ich.
„Zmysel týchto obchodov bol dostatočne jasne vysvetlený vyšetrovateľovi Policajného zboru,“ vyhlásil Kočner s tým, že nehnuteľnosti nevlastní ale pomáha prevádzkovať. Po slovnej výmene mu Kočner zobral slovo, keďže sa podľa neho pýtal viac ako jednu povolenú otázku.
„Nemám pocit, že by moja debata s ním bola inak debatovaná ako s ostatnými novinármi,“ okomentoval dnes záznam tlačovky Kočner, ktorý je ako jediný prítomný na pondelkovom pojednávaní. Kuciak pritom podľa neho nebol prvý, ktorý sa na tieto veci pýtal.
„Pán Kuciak patril medzi množinu novinárov, ktorý sa týmto veciam venoval a nebol ničím výnimočný,“ zdôraznil Kočner, ktorý bol v kauze Donovaly zatiaľ neprávoplatne uznaný za vinného. Kočner to vysvetlil tým, že daný senát ŠTS v Banskej Bystrici nerozumel daniam.
Dôkazom v súdnom procese je tiež mediálne známy telefonát novinára s obžalovaným zo septembra 2017, v ktorom Kočner Kuciakovi povedal, že sa bude zaujímať o neho a jeho rodinu, „hľadať špinu“ a Kuciak preto „prestane písať“. „Prečo vás tak strašne zaujíma moja osoba, platí vás niekto za to?“ pýtal sa Kočner Kuciaka. „Nikto ma neplatí,“ odpovedal mu novinár. Podľa Kočnera bola Kuciakova aktivita k jeho osobe „neskutočne agresívna“ a on na oplátku avizoval zverejňovať všetko, čo o novinárovi zistí. „Niekto vás naviguje - viem, kto vás naviguje,“ skonštatoval obžalovaný. Doplnil, že Kuciak je „malý pisálek, ktorý robí na objednávku“. „Vám osobne sa začnem špeciálne venovať,“ dodal Kočner.
Podľa otca Jána Kuciaka Jozefa Kuciaka je predmetný telefonát ukážkou charakteru Kočnera. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica poukázal na to, že rozhovor inicioval Kočner napriek tomu, že tvrdil, že na prešľapy novinárov bude upozorňovať verejne.
Pripomenul tiež, že Kuciak následne podal trestné oznámenie. Samotný Kočner vyhlásil, že ak by takýto obsah telefonátu mal byť považovaný za vyhrážanie, bola by stíhaná polovica Slovenska. Zdôraznil, že Kuciakovi povedal, že verí, že si raz spolu sadnú a rozoberú všetky jeho články. „Celý tento rozhovor bol o tom, mám pocit, že som s ním normálne debatoval,“ skonštatoval Kočner.
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na Kočnerovu rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň.
Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená. Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali.
Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica.
Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili.
Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách.
Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.
Najvyšší súd SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu.
Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a obžalovaný Dušan Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných, a obžalovaný Darko Dragič, naopak, oslobodený.
Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená. Kočner a Zsuzsová sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo Kracina a bosniansky občan Dragič sú stíhaní na slobode.
Zdroj: SITA.sk - V procese vraždy Jána Kuciaka sa súd zaoberá konfrontáciami novinára s Kočnerom © SITA Všetky práva vyhradené.
Súdny proces týkajúci sa vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý je spojený aj s trestnou vecou prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje ďalším dokazovaním vrátane dôkazov zahrňujúcich konfrontácie novinára s obžalovaným Marianom Kočnerom.
Jedným z takýchto dôkazov je záznam tlačovej konferencie, na ktorej novinár v júni 2017 konfrontoval Kočnera ohľadom prevodov nehnuteľností. Kočner na tlačovej besede rozprával o rôznych témach vrátane Mečiarových amnestii, Danielovi Lipšicovi, prípadnom vstupe do politiky, o svojom vzťahu s Richardom Sulíkom alebo o tom, že by chcel zverejňovať nepravdy písané novinármi, a tiež ich pochybenia.
Prevody hotelov na Donovaloch
Uviedol tiež, že za predaj viacerých hotelov, ktorý rezonoval aj v médiách, si neuplatnil vratku DPH, ale naopak zaplatil štátu 4,4 milióna eur. Kuciak sa v rámci tlačovky Kočnera pýtal, aký mali zmysel prevody hotelov na Donovaloch, keď na ne má stále vplyv a prevádzkuje ich.
„Zmysel týchto obchodov bol dostatočne jasne vysvetlený vyšetrovateľovi Policajného zboru,“ vyhlásil Kočner s tým, že nehnuteľnosti nevlastní ale pomáha prevádzkovať. Po slovnej výmene mu Kočner zobral slovo, keďže sa podľa neho pýtal viac ako jednu povolenú otázku.
„Nemám pocit, že by moja debata s ním bola inak debatovaná ako s ostatnými novinármi,“ okomentoval dnes záznam tlačovky Kočner, ktorý je ako jediný prítomný na pondelkovom pojednávaní. Kuciak pritom podľa neho nebol prvý, ktorý sa na tieto veci pýtal.
Objednaná vražda novinára
„Pán Kuciak patril medzi množinu novinárov, ktorý sa týmto veciam venoval a nebol ničím výnimočný,“ zdôraznil Kočner, ktorý bol v kauze Donovaly zatiaľ neprávoplatne uznaný za vinného. Kočner to vysvetlil tým, že daný senát ŠTS v Banskej Bystrici nerozumel daniam.
Dôkazom v súdnom procese je tiež mediálne známy telefonát novinára s obžalovaným zo septembra 2017, v ktorom Kočner Kuciakovi povedal, že sa bude zaujímať o neho a jeho rodinu, „hľadať špinu“ a Kuciak preto „prestane písať“. „Prečo vás tak strašne zaujíma moja osoba, platí vás niekto za to?“ pýtal sa Kočner Kuciaka. „Nikto ma neplatí,“ odpovedal mu novinár. Podľa Kočnera bola Kuciakova aktivita k jeho osobe „neskutočne agresívna“ a on na oplátku avizoval zverejňovať všetko, čo o novinárovi zistí. „Niekto vás naviguje - viem, kto vás naviguje,“ skonštatoval obžalovaný. Doplnil, že Kuciak je „malý pisálek, ktorý robí na objednávku“. „Vám osobne sa začnem špeciálne venovať,“ dodal Kočner.
Podľa otca Jána Kuciaka Jozefa Kuciaka je predmetný telefonát ukážkou charakteru Kočnera. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica poukázal na to, že rozhovor inicioval Kočner napriek tomu, že tvrdil, že na prešľapy novinárov bude upozorňovať verejne.
Pripomenul tiež, že Kuciak následne podal trestné oznámenie. Samotný Kočner vyhlásil, že ak by takýto obsah telefonátu mal byť považovaný za vyhrážanie, bola by stíhaná polovica Slovenska. Zdôraznil, že Kuciakovi povedal, že verí, že si raz spolu sadnú a rozoberú všetky jeho články. „Celý tento rozhovor bol o tom, mám pocit, že som s ním normálne debatoval,“ skonštatoval Kočner.
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na Kočnerovu rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Vražda a obhliadka domu vo Veľkej Mači
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň.
Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená. Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali.
Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Odmena za vraždu Žilinku
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica.
Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili.
Stotisícová odmena za vykonaný skutok
Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách.
Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Zrušenie rozsudku v oboch prípadoch
Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.
Najvyšší súd SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
Opätovné dokazovanie vo veci
Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu.
Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a obžalovaný Dušan Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných, a obžalovaný Darko Dragič, naopak, oslobodený.
Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená. Kočner a Zsuzsová sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo Kracina a bosniansky občan Dragič sú stíhaní na slobode.
Zdroj: SITA.sk - V procese vraždy Jána Kuciaka sa súd zaoberá konfrontáciami novinára s Kočnerom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor SR kauza Donovaly Kauza Kuciak Kauza Technopol Mečiarove amnestie Príprava vraždy Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka súdne pojednávanie Súdny proces Súdy Vratky DPH Vražda Vražda Jána Kuciaka
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