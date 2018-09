O kreslo starostky Devína súperia dve kandidátky vrátane súčasnej

Devín, ilustračná snímka. Foto: Ikar Foto: Ikar

Bratislava 20. septembra (TASR) – Súčasnú starostku bratislavského Devína Ľubicu Kolkovú, ktorá sa opätovne uchádza o tento mandát, vyzýva do súboja o kreslo starostu ekonómka Andrea Denková. Na post šéfky mestskej časti s vyše 1820 obyvateľmi kandidujú obe ako nezávislé. Informácie o zozname oficiálne zaregistrovaných kandidátov v novembrových komunálnych voľbách zverejnila samospráva na svojej webovej stránke.Miestna volebná komisia zaregistrovala deviatich kandidátov na poslancov. Pomer medzi počtom nezávislých kandidátov a straníckych nominantov je takmer vyrovnaný. Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o priazeň voličov ako nezávislí, sú štyria, s politickou podporou vstupuje do boja päť kandidátov.Dvoch kandidátov posiela do boja koalícia SaS, OĽaNO, Sme rodina, KDH, NOVA a Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, zhodný počet kandidátov je aj z tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorého podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana Spolu - občianska demokracia. Za jedným kandidátom stojí dvojkoalícia Smer-SD a SNS.Na 9-člennej oficiálnej kandidátke na poslancov je takmer vyrovnaný aj počet mužov a žien. O mandát na miestneho poslanca sa uchádza päť mužov a štyri ženy. Zo súčasného poslaneckého zboru znovu kandidujú štyria poslanci.V Devíne budú voliť siedmich poslancov v jednom volebnom obvode. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018.