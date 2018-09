Trump požaduje od OPEC, aby znížil ceny ropy

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump tlačí na Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby prijala opatrenia, ktoré znížia ceny ropy. A podmienil americkú podporu pre krajiny Blízkeho východu nižšími cenami čierneho zlata.Trump vo štvrtok vyzval OPEC, aby urýchlene znížila ceny ropy. Kartel to podľa neho musí urobiť, keďže USA poskytujú vojenskú ochranu krajinám členom na Blízkom východe.Ceny americkej ropy WTI a severomorskej ropy Brent po Trumpových vyjadreniach mierne klesli, v porovnaní so stredajším (19. 9.) záverom obchodovania však zostali v pluse. Cena WTI sa v stredu opäť dostala nad hranicu 70 USD (60 eur) za barel (159 litrov) a aktuálne sa obchoduje okolo 71 USD za barel. V priebehu uplynulého mesiaca ropa zdražela o 8 % a od začiatku roka o 17 %.OPEC, medzi ktorého členov patrí napríklad Saudská Arábia a Irán, sa počas tohto víkendu stretnú s producentskými štátmi nepatriacimi ku kartelu vedenými Ruskom a budú diskutovať o ťažobných kvótach. To bude posledné stretnutie veľkých producentov ropy pred novembrovými voľbami do Kongresu.napísal Trump na Twitteri.Trump už v posledných mesiacoch viackrát vyzval OPEC, aby znížili ceny ropy. Zdraženie benzínu sa totiž pre neho môže stať pred novembrovými voľbami politickým problémom. Trump vyzval Saudskú Arábiu, ktorá je najväčším producentom v rámci OPEC, aby zvýšila ťažbu. Podľa Trumpa by mala pomôcť USA znížiť ceny palív, pretože Washington pomáha krajine pri jej konflikte s Iránom.Neočakáva sa, že OPEC sa na víkendovom stretnutí v Alžírsku dohodne na oficiálnom zvýšení ťažby, aj keď rastie tlak na veľkých producentov, aby zabránili prudkému zvýšeniu cien čierneho zlata. V novembri vstúpia do platnosti sankcie USA proti Iránu, čo zníži ponuku ropy na trhu.Saudská Arábia sa obáva, že akékoľvek zvýšenie cien v dôsledku sankcií vyvolá Trumpovu kritiku. Existujú však pochybnosti, či dokáže vykompenzovať pokles dodávok z Iránu.(1 EUR = 1,1667 USD)