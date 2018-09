O kreslo starostu Devínskej Novej Vsi má záujem aj D. Krajčír

Ilustračná fotka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 13. septembra (TASR) – Podpora projektov v oblasti športu, kultúry, bezpečnosti, ale tiež sociálnej a zdravotnej starostlivosti. To sú tematické priority, s ktorými vstupuje do boja o kreslo starostu bratislavskej Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Do tohtoročných jesenných komunálnych volieb ide ako kandidát s podporou koalície SaS, Sme rodina a Nova.uviedol pre TASR Krajčír. Obyvateľom chce ponúknuť svoje viac ako desaťročné skúsenosti práce na miestnom úrade, najmä v oblasti kultúry, športu a služieb občanom či organizácie viacerých podujatí mestskej časti. Jeho snahou tiež je, aby mali obyvatelia v inštitúciách a organizáciách miestnej samosprávy oporu.priblížil Krajčír. Jednou z jeho priorít je práve podpora organizácií, ktoré pracujú s mládežou. Zamerať sa však chce aj na zlepšenie starostlivosti o seniorov.poznamenal Krajčír. Podrobnejší volebný program plánuje ešte zverejniť.Po tohtoročných novembrových voľbách dôjde na poste šéfa miestnej samosprávy k výmene. Súčasný starosta Milan Jambor totiž obhajovať svoju funkciu neplánuje. O starostovské devínskonovoveské kreslo sa uchádza aj bratislavský mestský poslanec Peter Hanulík, a to ako nezávislý kandidát. Mená všetkých oficiálnych kandidátov budú zverejnené po ich zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou.