O krok bližšie k digitálnemu úradu práce. Nový portál zjednodušuje hľadanie zamestnania

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Čo majú spoločné človek bez práce z Bratislavy, z Poltára a hoci i z najmenšej slovenskej obce Príkra? Ak si chcú nájsť nové zamestnanie, nemusia už nikam cestovať. Namiesto sledovania oznamov na nástenke v najbližšom okresnom meste si môžu vybrať z takmer 80-tisíc voľných pracovných miest priamo cez internetový portál Služby zamestnanosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na jednom mieste sústredilo všetky služby pre uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov i verejnosť. Ide o ďalšie priblíženie sa k digitálnemu úradu práce."Portál v plnej miere nahradil existujúcu integráciu na komerčné riešenie," vysvetľuje Martin Mariak zo spoločnosti Atos IT Solutions and Services, ktorá novú službu vyvinula, nasadila a prevádzkuje ju. "K dispozícii tak teraz je nové, moderné a efektívne IT prostredie, pripravené na rozširovanie ďalších digitalizovaných služieb."Doteraz využívaný spôsob už nespĺňal požiadavky a očakávania. Nový portál je plne v súlade s jednotným dizajnovým manuálom elektronických služieb na Slovensku a využíva prihlasovanie cez eID.Nejde však len o vzhľad portálu. Občania, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sú povinní hľadať si aktívne prácu a preukazovať úsilie o hľadaní zamestnania príslušnému úradu práce. Rovnako tak sú zamestnávatelia povinní nahlasovať voľné pracovné miesta spolu s ich charakteristikou. Nové riešenie od spoločnosti Atos to umožňuje jednoduchým, efektívnym spôsobom. Moderná platforma vytvára úradné online prostredie, ktoré spája ciele zúčastnených strán – pomôže zamestnávateľom obsadiť pracovné pozície kvalifikovanými kandidátmi a uchádzači si zase môžu nájsť vhodnú prácu podľa svojich predstáv."Nový portál je integrovaný na Informačný systém služieb zamestnanosti a z pohľadu zabezpečovanej agendy sa stal jeho integrálnou súčasťou. Vytvorenie integračného rozhrania na aplikáciu ISSZ zároveň bolo jednou z najväčších výziev pri vývoji," hovorí odborník spoločnosti Atos.Nainštalované moduly umožňujú napríklad zamestnávateľom vytvárať, upravovať, aktualizovať a rušiť nahlasovanie voľných pracovných miest. Schvaľovatelia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ich pred zverejnením môžu skontrolovať, prípadne vrátiť na doplnenie, pričom celý proces je veľmi bezpečný. Do tretice, pre uchádzačov o zamestnanie je vytvorený efektívny systém vyhľadávania a párovania nahlásených voľných pracovných miest so zodpovedajúcim profilom – či už ide o kvalifikáciu, odbornú prax alebo lokalitu."Ak má uchádzač o zamestnanie záujem, systém mu môže automaticky e-mailom posielať všetky ponuky, ktoré zodpovedajú jeho zvoleným kritériám," dopĺňa expert spoločnosti Atos.Systém je okrem toho integrovaný na Ústredný portál verejnej správy, slovensko.sk, takže zamestnávatelia sa môžu prihlasovať aj pomocou ID karty konateľa, prípadne splnomocnenej osoby."Komplexnosť nasadenia podčiarkuje i fakt, že celé prepojenie a uvedenie do prevádzky muselo nastať bez dlhšieho výpadku všetkých služieb. To sa i podarilo, aplikácia Informačného systému služieb zamestnanosti sa pripojila na portál Služieb zamestnanosti počas jedného víkendu len s minimálnymi úpravami a pri zaručenej integrite údajov," vysvetľuje Martin Mariak.Ministerstvo tak má teraz k dispozícii moderný nástroj, ktorý je pripravený aj na budúce výzvy. "Potenciál jeho ďalšieho rozvoja je prakticky neobmedzený," popisuje životaschopnosť systému odborník spoločnosti Atos. "V budúcnosti ho možno veľmi jednoducho napojiť napríklad na externé pracovné portály, HR systémy zamestnávateľov, prípadne rozšíriť mobilnú funkcionalitu," dodáva expert.Informačný servis