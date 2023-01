Vynaliezavosť týchto bláznov je podľa Fica nekonečná a hovorí o čiernom dni pre demokraciu (video)

Čierny deň pre slovenskú demokraciu

Termín predčasných volieb

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Je nevídané, protiústavné a nedemokratické, ako strany bývalej vládnej koalície opľuli článok 2 Ústava SR Uviedol to predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico na stredajšej tlačovej besede po hlasovaní o novele ústavného zákona. Čl. 2 podľa Fica hovorí, že suverénom štátnej moci je ľud, a sú to občania, ktorí túto štátnu moc vykonávajú prostredníctvom zvolených zástupcov, alebo túto štátnu moc vykonávajú priamo prostredníctvom referenda.„Opľuli základný princíp, že suverénom štátnej moci je ľud, keď sa rozhodli zobrať občanom Slovenska najvýznamnejší nástroj priamej demokracie," uviedol Fico. Dodal, že dnešok je čiernym dňom pre slovenskú demokraciu.„Zdá sa, že vynaliezavosť týchto bláznov, ktorí nemajú rešpekt a úctu k ničomu, je nekonečná," pokračoval Fico. Ďalej tvrdí, že predstavitelia rozpadnutej vládnej koalície spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v stredu ľudu oznámili, že je nič.„Oznámili im, že oni s ukradnutými titulmi budú mať právo rozhodovať o všetkom. Prezidentka je spolčená s týmito nedemokratickými zločincami, ktorí sedia vo vládnej koalícii. Má jasné pokyny, že musí držať túto vládu pri moci," myslí si predseda Smeru-SD.Predseda Smeru-SD ďalej avizoval, že predložia pozmeňujúci návrh, aby sa parlamentné voľby konali 20. mája 2023. „Už júnový termín je kompromisný. Ako vidíte, kompromis je slovo, aké vládna koalícia nepozná," doplnil Fico.Expremiér ďalej tvrdí, že vládna koalícia chce ešte do septembra pozatvárať opozíciu. Dodal, že nevedia viesť demokratický súboj a taktiež sa nevedia postaviť ani k referendu. „Ani toľko odvahy nemala prezidentka, aby sa postavila a slovenskej verejnosti povedala ,choďte do referenda´ a vyslovte svoj názor na zmenu ústavy. Ako taký potkan sa postavila 24 hodín pred referendom a prečítala niečo, čo jej napísali na americkej ambasáde. Slovensko nemá hlavu štátu, Slovensko má americkú spolupracovníčku," povedal Fico.Predseda Smeru-SD taktiež reagoval na pozmeňujúci návrh nezaradeného poslanca Juraja Šeligu Za ľudí ), ktorý mal ukotviť Špecializovaný trestný súd Úrad špeciálnej prokuratúry v ústave. „Šeligov návrh je úplná hlúposť. Smer-SD nikdy nehovoril o rušení Špecializovaného trestného súdu a nikdy nehovoril o rušení Úradu špeciálnej prokuratúry. Hovoríme o tom, že ľudia, ktorí v týchto inštitúciách sú, musia odísť, lebo robia hanbu tomuto remeslu," uviedol Fico.