O masívnej investícii Volkswagenu rokovala ešte minulá vláda, Žiga objasnil návštevu vo Wolfsburgu

Dobrá správa pre slovenskú ekonomiku

Na oficiálne potvrdenie sa stále čaká

13.11.2020 (Webnoviny.sk) - O medializovanej investícii koncernu Volkswagen v Bratislave sa začalo rokovať ešte za predchádzajúcej vlády. Ako pre agentúru SITA potvrdil exminister hospodárstva Peter Žiga , rokovania sa odštartovali už pred dvoma rokmi, keď sa spoločnosť rozhodla prehodnotiť plánovanú investíciu v Turecku a následne vyhodnocovala, kam umiestni svoju ďalšiu výrobu.Táto investícia bola aj dôvodom špeciálnej návštevy vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho a exministra Žigu v centrále spoločnosti vo Wolfsburgu.Bývalý minister hospodárstva pritom ešte v decembri minulého roka pre agentúru SITA uviedol, že Slovensko čaká veľká expanzia už etablovaného investora. Vtedy žiadne ďalšie podrobnosti uviesť nechcel. Medializované rozhodnutie nemeckej automobilky je podľa Žigu výborná správa pre slovenskú ekonomiku v tomto zložitom a ťažko predvídateľnom období."Investícia posilní export, znamená ekonomický prínos a zachovanie pracovných pozícií u nás aj v najbližšej budúcnosti," dodal.Na oficiálne potvrdenie masívnej investície v objeme jednej miliardy eur na rozšírenie kapacity závodu v Bratislave sa stále čaká. Informácie však pre nemecký magazín Automobilwoche potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti Herbert Diess.Volkswagen mal k tomuto rozhodnutiu dospieť po tom, ako zrušil plány postaviť nový závod neďaleko tureckého Izmiru. Pod to sa podpísala aj súčasná situácia s pandémiou koronavírusu, pre ktorú spoločnosť prehodnotila svoje požiadavky.Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 miliardy eur. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.