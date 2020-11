Vláda ani politické strany dôveru mladých nezískali, najviac ich verí prezidentke Čaputovej

Česi dôverujú najmenej prezidentovi

Zachovávať si treba aj opatrnosť

13.11.2020 (Webnoviny.sk) - Demokraciu za najlepší politický systém považujú takmer štyri pätiny mladých na Slovensku. Mladí zároveň najviac dôverujú prezidentke Zuzane Čaputovej . Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedli zástupcovia Rady mládeže Slovenska a Českej rady detí a mládeže.Obe organizácie spoločne uskutočnili výskum „Hodnoty mladých“ na vzorke 1 500 ľudí na Slovensku a 1 508 ľudí v Českej republike vo veku od 15 do 29 rokov.Z prieskumu vyplýva, že 78 percent mladých ľudí na Slovensku považuje demokraciu za najlepší politický systém. Podľa prieskumu najviac dôverujú mladí Slováci prezidentke (70 percent), iniciatívam študentov a mladých ľudí (70 percent), Európskej únii (62 percent) či Európskemu súdu pre ľudské práva.Najmenej dôverujú mladí ľudia politickým stranám (27 percent), súdom (31 percent), Národnej rade SR (40 percent) či vláde (44 percent).Demokraciu považuje za najlepší politický systém 71 percent mladých Čechov, politickým stranám dôveruje štvrtina z nich. Najväčšiu dôveru medzi tradičnými inštitúciami má v Česku polícia (70 percent), NATO, súdom a Európskemu súdu pre ľudské práva (všetky 58 percent).Najmenej dôverujú okrem politických strán Poslaneckej snemovni ČR (33 percent), prezidentovi (36 percent), vláde (39 percent) či občianskym iniciatívam (44 percent).Celkovo 20 percent mladých ľudí v oboch krajinách má pocit, že môže dôverovať väčšine ľudí. Zvyšných 80 percent si myslí, že v styku s inými ľuďmi si treba zachovávať aj určitú mieru opatrnosti.Mladí ľudia na Slovensku si myslia, že ich vplyv v oblasti politiky je väčší, ako to pociťujú rovesníci v Česku. Celkovo však 56 percent mládeže na Slovensku a 65 percent v Česku má pocit, že politike skôr nerozumie, nemá názory, ktoré treba počuť a zároveň má malý alebo žiaden vplyv.Reprezentatívny prieskum „Hodnoty mladých“ uskutočnili od 28. mája do 15. júla tohto roku agentúry Kantar a Focus. Prieskum sa uskutočnil celkovo v 18 mládežníckych organizáciách a bol podporený z programu Európskej únie Erasmus+.