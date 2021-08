O Messiho dres je obrovský záujem, prekonal Ronalda a dosiahol absolútny futbalový rekord

Absolútny futbalový rekord

Messi potrebuje sústredenie

13.8.2021 (Webnoviny.sk) - Fenomenálny argentínsky futbalista Lionel Messi len pred pár dňami podpísal zmluvu na dva roky s francúzskym tímom Paríž Saint-Germain, ale do klubovej kasy už priniesol nemálo peňazí. Argentínska športová reportérka Veronica Brunati na twitteri napísala, že parížsky veľkoklub už predal 832-tisíc dresov s číslom 30 a menom Lionel Messi. A to by znamenalo príjem prevyšujúci 10 miliónov eur."Tieto údaje sú ťažko uveriteľné, ale ak by sa ukázalo, že sú pravdivé, bol by to absolútny futbalový rekord. Doteraz patril Cristianovi Ronaldovi . Po jeho prestupe do Juventusu sa podľa Footy Headlines predalo približne 520-tisíc dresov. Celkové číslo zahŕňa nielen tie dresy, ktoré sa predávajú v kamenných obchodoch, ale aj objednávky na webových stránkach PSG," uvádza poľský web sport.pl.Treba však upozorniť na to, že zďaleka nie všetky peniaze idú na klubový účet. Podľa neoficiálnych informácií PSG získava z predaja jedného dresu iba 10 až 20 percent. Zvyšok peňazí ide výrobcovi dresov. Bez ohľadu na to, či sú informácie o počte predaných tričiek správne, za niekoľko dní PSG zarobilo iba na predaji tričiek viac ako 10 miliónov eur.Zatiaľ nie je známe, kedy Messi absolvuje svoj súťažný debut v novom francúzskom pôsobisku. Teoreticky by sa tak mohlo stať už v sobotu 14. augusta na úvod nového ročníka Ligue 1 proti Štrasburgu. Tridsaťštyriročný útočník však uviedol, že po dovolenke nie je v dobrom fyzickom stave a najprv potrebuje absolvovať špeciálne sústredenie."Stále mám veľký hlad po nových výzvach a víťazstvách. Od začiatku mojej kariéry sa to nezmenilo. Klub je pripravený bojovať o najväčšie trofeje, a to je môj cieľ. Verím, že spolu dokážeme čokoľvek," uviedol Lionel Messi po príchode do Parku princov.