O Modrého anjela zabojuje deväť filmov zo štyroch kontinentov

BEZPEČNÉ MIESTO (Sigurno mjesto / Safe Place – Chorvátsko), réžia: Juraj Lerotić

BEŽEC (Runner – USA, Francúzsko, Nemecko), réžia: Marian Mathias

BLAZE (Austrália), réžia: Del Kathryn Barton

DALVA (Love According To Dalva – Belgicko, Francúzsko), réžia: Emmanuelle Nicot

DOMINGO A HMLA (Domingo y la niebla / Domingo and The Mist – Kostarika, Katar), réžia: Ariel Escalante Meza

MÁM ELEKTRICKÉ SNY (Tengo sueños eléctricos / I Have Electric Dreams – Belgicko, Francúzsko, Kostarika), réžia: Valentina Maurel

STREDOMORSKÁ HORÚČKA (Mediterranean Fever – Palestína, Nemecko, Francúzsko, Cyprus, Katar), réžia: Maha Haj

TICHÉ DIEVČATKO (An Cailín Ciúin / The Quiet Girl - Írsko), réžia: Colm Bairéad

UMELOHMOTNÉ NEBO (Műanyag égbolt / White Plastic Sky – Maďarsko, Slovensko), réžia: Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó



Ágnes Kocsis

Kaan Müjdeci

Ivan Ostrochovský

Beata Parkanová

Adam Sikora

Doterajší víťazi ceny Modrý anjel v kategórii najlepší film:



2021 ROZKOŠ (Pleasure, Švédsko, réžia: Ninja Thyberg)

2019 MONOS (Kolumbia, réžia: Alejandro Landes)

2018 TIESŇOVÉ VOLANIE (Den Skyldige, Dánsko, réžia: Gustav Möller)

2017 GLORY (Slava, Bulharsko, réžia: Kristina Grozeva & Peter Valchanov)

2016 STANICA 48 (Junction 48, Izrael, réžia: Udi Aloni)

2015 SOPKA IXCANUL (Ixcanul, Guatemala, réžia: Jayro Bustamante)

2014 CESTA VEN (Česko, réžia: Petr Václav)

2013 HODINY HARMÓNIE (Uroki garmonii, Kazachstan, réžia: Emir Bajgazin)

2012 PORTRÉT ZA SÚMRAKU (Portret v sumerkach, Rusko, réžia: Angelina Nikolova)

2011 STÍCHNUTÉ DUŠE (Ovsianki, Rusko, réžia: Alexej Fedorčenko)

2010 AKO SOM PREŽIL TOTO LETO (Kak ja proviol etim letom, Rusko, réžia: Alexej Popogrebskij)

2009 HLAD (Hunger, Veľká Británia, réžia: Steve McQueen)

2008 ex aequo - UČEBNICA NA LETO (Tatil kitabi, Turecko, réžia: Seyfi Teoman), WOLFSBERGEN (Holandsko, réžia: Nanouk Leopold)

2007 ex aequo - SNY RÝB (Sonho de Peixe, Brazília, réžia: Kiril Michanovskij), PASCA (Klopka, Srbsko, réžia: Srdan Golubovič)

2006 ŠANGHAJSKÉ SNY (Qing hong, Čína, réžia: Wang Xiaosguai)

2005 PREDMESTIE (Predmestje, Slovinsko, réžia: Vinko Mödendorfer)



23.5.2023 (SITA.sk) -"V prvom rade som sa zameral na kvalitu celkového spracovania, spôsob výstavby príbehu a prekvapivý scenár, výrazné herecké výkony a originálny režijný rukopis. Filmy režisérov, ktoré oceňujeme v našej hlavnej súťaži, tieto primárne kritéria museli splniť," hovorí zostavovateľ sekcie a umelecký riaditeľ Art Film Festua dodáva: "Na výber samozrejme vplývali aj témy filmov, naliehavosť s akou ich režiséri odkrývajú sebe vlastným špecifickým spôsobom. Ale rozhodovali aj krajiny pôvodu tak, aby bola finálna selekcia filmov príťažlivá aj podľa geografického zastúpenia. Máme tam tituly zo zámoria – USA i Austrálie, ale aj z Írska, Francúzska, Chorvátska či Kataru. Vo väčšine prípadov ide o mnohonárodné koprodukcie."na margo možných trendov, ktoré sa prejavili aj v jeho výbere poznamenal: "Trend, ktorý ma zaujal a je na prvý pohľad zrejmý, je množstvo kvalitných debutov žien režisérok. Tematické zameranie sa venuje častokrát ženským témam, tie stvárňujú herečky v dievčenskom veku. Keďže ide naozaj o pálčivé témy, súvisiace s dospievaním, ale aj so sexuálnym násilím či intimitou, bol som prekvapený vyspelými a presvedčivými hereckými výkonmi mladých protagonistiek. Samozrejme, vnímam to zo svojho uhla pohľadu a netrúfam si tvrdiť, že ide o globálny trend, ale prejavilo sa to aj na našom výslednom výbere, kde je päť filmov nakrútených ženskými autorkami, jeden mužsko-ženskou režisérskou dvojicou a len tri vytvorili muži režiséri."O výsledkoch a štyroch štatutárnych cenách s názvom Modrý anjel (najlepší film, najlepšia réžia, najlepší mužský a ženský herecký výkon) bude rozhodovať päťčlenná medzinárodná porota v zložení:Maďarská režisérka, ktorej tri krátke filmy boli uvedené na mnohých festivaloch; film Vírus (A vírus) sa podelil o tretiu cenu na MFF v Cannes v sekcii Cinéfondation. Jej prvý celovečerný film Svieži vzduch (Friss levegő) sa premietal na tom istom ročníku MFF v Cannes v rámci Týždňa kritiky a v roku 2006 bol nominovaný na cenu Európsky objav roka v rámci cien Európskej filmovej akadémie. Jej druhý celovečerný film Adrienn Pál (Pál Adrienn) získal na 63. ročníku MFF v Cannes cenu FIPRESCI v sekcii Un certain regard. V roku 2011 získala za svoju filmovú tvorbu národnú cenu Bélu Balázsa.Turecký scenárista, producent a režisér. Jeho prvý celovečerný film Sivas súťažil v roku 2014 na 71. MFF v Benátkach a získal Zvláštnu cenu poroty. V roku 2015 bol Sivas oficiálne nominovaný Tureckom v kategórii Najlepší zahraničný film na 88. ročníku udeľovania Oscarov. Jeho druhý celovečerný film Iguana Tokyo bol vybratý do programu Cinéfondation L'Atelier 69. ročníka MFF v Cannes a do programu Gap Financing Market 76. ročníka MFF v Benátkach. Film získal v roku 2022 ocenenie Zlatý pomaranč za najlepšiu umeleckú réžiu na filmovom festivale Zlatý pomaranč v Antalyi.Slovenský režisér, scenárista a producent. Jeho dlhometrážnym debutom bol dokument Zamatoví teroristi (2013), ktorý režíroval spolu s Pavlom Pekarčíkom a Petrom Kerekesom. Film mal premiéru na Berlinale a získal celý rad ocenení. Jeho hraný debut Koza (2015) mal tiež premiéru na Berlinale, získal celý rad ocenení, bol zaradený do užšieho výberu na Európske filmové ceny a bol slovenskou národnou nomináciou na Oscara. Služobníci (2020) boli uvedení na Berlinale v súťažnej sekcii Encouters a získali mnoho cien na medzinárodných filmových festivaloch. Na filme Cenzorka (2021) sa podieľal ako autor námetu a scenára spolu so spoluscenáristom a režisérom Petrom Kerekesom. Na MFF v Benátkach získali obaja cenu za scenár v sekcii Horizonty a následne nomináciu na Európsku filmovú cenu.Česká režisérka, ktorá pôvodne vyštudovala scenáristiku a dramaturgiu na FAMU v Prahe. Svoj prvý celovečerný film Chvilky režírovala v roku 2018. Film mal premiéru v súťaži Na východ od Západu na MFF v Karlových Varoch. Za výkon v hlavnej úlohe tohto filmu získala Jenovéfa Boková Českého leva a Cenu Českej filmovej kritiky. V roku 2022 nakrútila svoj druhý celovečerný film Slovo, ktorý získal na MFF v Karlových Varoch Cenu za réžiu a Cenu za mužský herecký výkon. Okrem filmovej tvorby sa venuje aj písaniu kníh (najmä pre deti) a textov piesní.Poľský kameraman, režisér, scenárista, fotograf a maliar. Prednáša kameru a fotografiu na Filmovej škole Krzysztofa Kieślowského na Sliezskej univerzite. Ako kameraman spolupracoval s Lechom Majewskim na filmoch Wojaczek (1999), Angelus (2001), Mlyn a kríž (Młyn i krzyż, 2011), s Jerzym Skolimowskim na filmoch Štyri noci s Annou (Cztery noce z Anną, 2008) a Essential Killing (2010) a s Piotrom Dumałom na filme Les (Las, 2009). Za film Wojaczek získal Zlatý kľúč na Art Film Feste, za Štyri noci s Annou Poľskú filmovú cenu Orol, za Essential Killing Zlatého leva na poľskom filmovom festivale v Gdyni a nomináciu na Európsku filmovú cenu a za kameru vo filme V tieni Davida Ondříčka Českého leva.Informačný servis