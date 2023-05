V mnohých ukazovateľoch sme na chvoste EÚ, tvrdí Ódor a chce bojovať aj proti odlivu mozgov zo Slovenska (video)

Cestovná mapa na sedem rokov

Boj proti odlivu mozgov zo Slovenska

23.5.2023 (SITA.sk) - Slovensko by na vedu, výskum a inovácie malo vynakladať viac prostriedkov. Rovnako by tiež malo byť schopné odmeniť výkon v týchto oblastiach. Na tlačovej besede k predstaveniuto uviedol predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor. Slovensko podľa neho musí napredovať v otázkach výskumu vývoja i rozvoja talentov.Podotkol, že na Slovensku sa často venujeme minulosti, no nie budúcnosti. Podľa predsedu vlády si už nemôžeme dovoliť cúvnuť, keďže v mnohých ukazovateľoch sme na chvoste Európskej únie. „Je to naozaj cestovná mapa na sedem rokov dopredu, to znamená, že trochu presahuje rámec jedného politického cyklu," povedal premiér. Považuje to za dobré, keďže niektoré dobé nápady podľa neho stroskotali na tom, že nebola politická vôľa na pokračovanie v nich. Dodal, že jeho vláda plánuje pretláčať vedu a výskum ako jednu zo svojich priorít.Genrálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) Úradu vlády Michaela Kršková doplnila, že schválením stratégie bol splnený i míľnik Plánu obnovy. Stratégia obsahuje i Akčný plán s 91 bodmi a na ich napĺňaní by sa malo podieľať aj viacero ministerstiev, medzi nimi rezorty školstva či hospodárstva.Opatrenia obsiahnuté v, následne by sa mal prehodnotiť a aktualizovať, a podobne by to malo byť aj so samotnou stratégiou.Riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií Národnej implementačnej a koordinačnej agentúry Peter Goliáš uviedol, že financovania vedy a výskumu by sa mohlo zvýšiť na približne dve percentá HDP.Stratégia podľa neho pomôže i v boji proti odlivu mozgov zo Slovenska. Komponent Plánu obnovy, s ktorým stratégia súvisí by podľa Goliáša mala priniesť pre vedu investície, ktoré by cez výzvy mohli prerozdeliť viac ako 570 miliónov eur. Dodal, že už v súčasnosti sa prostredníctvom výziev dané prostriedky prerozdeľujú.