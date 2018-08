O možnej zmene formátu Davisovho pohára sa rozhodne už čoskoro

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nemecko 8. augusta (TASR) – Prezident Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) David Haggerty verí, že navrhované reformy Davisovho pohára vdýchnu tejto klasickej súťaži nový život. O ich možnom zavedení do praxe sa rozhodne na budúci týždeň." povedal Haggerty v rozhovore pre agentúru DPA. O navrhovanej reforme sa bude hlasovať 16. augusta na valnom zhromaždení ITF v Orlande. Nový model by upustil od tradičného vyraďovacieho formátu, ktorý sa hrá počas celej sezóny. Od roku 2019 by sa po úvodnom februárovom kvalifikačnom kole stretlo 18 reprezentácií vo vopred určenom dejisku, kde by počas jedného týždňa odohrali zvyšok súťaže. Po dueloch v skupinách by nasledovali zápasy play off od štvrťfinále.ITF vo svojom projekte ráta so zmluvným financovaním na 25 rokov od španielskej investičnej skupiny Kosmos, ktorú vedie barcelonský futbalista Gerard Piqué. Iniciatívu verejne podporili organizátori všetkých grandslamových turnajov okrem Austrálčanov, ktorí sa pridali ku kritickému postoju Nemeckého tenisového zväzu (DTB).vyhlásil prezident DTB Ulrich Klaus. Podľa Haggertyho má však reforma veľkú šancu v hlasovaní prejsť:Na jej prijatie budú potrebné dve tretiny hlasov delegátov.