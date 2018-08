Slovenské juniorky do 18 rokov vybojovali bronz na ME družstiev

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenské tenisové juniorky do 18 rokov získali na ME družstiev v španielskom Valladolide bronzové medaily. V boji o tretiu priečku vyhrali nad Talianskom 2:1.Šampiónom sa stalo Bielorusko, striebro získalo Rusko. Slovensko pod vedením kapitána Jána Sabovčíka hralo v zložení Lenka Stará, Viktória Morvayová, Michaela Kadlečková. V cenenej kategórii do 18 rokov získalo Slovensko naposledy medailu z ME v roku 2015, keď chlapci vyhrali Galea Cup.Družstvo dievčat do 16 rokov skončilo v Budapešti štvrté, v súboji o bronz prehralo so Španielskom 1:2. Pod výsledok sa podpísali aj zranenia dvoch hráčok, informovala stránka stz.sk.