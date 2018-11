O možnosti Británie odstúpiť od brexitu bude rozhodovať Súdny dvor EÚ

Na snímke britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. novembra (TASR) - Britský najvyšší súd v utorok odmietol pokus vlády Theresy Mayovej zastaviť rozhodovanie Súdneho dvora EÚ o tom, či Spojené kráľovstvo môže jednostranne zastaviť proces tzv. brexitu. Správu priniesla agentúra Reuters.Škótski politici, ktorí nie sú stotožnení s predstavou, že by Spojené kráľovstvo malo opustiť Európsku úniu, požiadali Súdny dvor EÚ, aby preskúmal, či môže Británia stiahnuť svoje oznámenie o vystúpení z EÚ jednostranne, aj bez súhlasu ostatných členských krajín. Zástancovia nového referenda o zotrvaní krajiny v EÚ dúfajú, že prípadné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, potvrdzujúce takúto možnosť, by vytvorilo právny predpoklad pre zvrátenie brexitu.V snahe zabrániť takémuto verdiktu vláda premiérky Mayovej požiadala britský najvyšší súd o preskúmanie toho, či Súdny dvor EÚ môže vyniesť rozhodnutie v predmetnom prípade. V utorok však traja zo sudcov Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva zamietli žiadosť vlády. Tá na verdikt reagovala vyhlásením, že nezáleží na tom, či je rozhodovanie o prípadnom zvrátení brexitu unilaterálne v rukách Británie, alebo nie, keďže ministri vlády aj tak nemajú v pláne vyhlasovať nové referendum o brexite.Po tom, ako dospela Theresa Mayová s predstaviteľmi EÚ k dohode o podobe odchodu Spojeného kráľovstva z Únie, vyvolala vlnu odporu vo vládnej strane a nie je zrejmé, či návrh získa dostatočnú podporu v britskom parlamente. Mayová v tejto súvislosti vyhlásila, že krajina má teraz iba tri možnosti: podporiť návrh dohody s EÚ, chaotický brexit bez dohody, ktorý by zásadným spôsobom poškodil biznis, ako aj bežných občanov, alebo žiaden brexit.Ministri zahraničných vecí a európskych záležitostí odobrili v pondelok v Bruseli návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a umožnili premiérom a prezidentom hlasovať opočas mimoriadneho summitu naplánovaného na nedeľu 25. novembra.