Národný kontrolný úrad upozorňuje na nedostatočné čerpanie eurofondov

Na snímke logo NKÚ SR. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR hodnotí pozitívne rozpočtovaný vývoj verejných financií na Slovensku, upozorňuje však aj na riziká. Sú nimi nižšie platby za poistencov štátu, nedostatočné finančné krytie opráv ciest, či slabé čerpanie eurofondov. Vyplýva to zo stanoviska NKÚ, ktoré predložil predseda úradu Karol Mitrík na rokovaní finančného výboru v parlamente.Rozpočtovaný vývoj verejných financií hodnotí NKÚ vo svojom stanovisku pozitívne a zároveň konštatuje, že rozpočet bol spracovaný v súlade s rozpočtovými pravidlami. Okrem toho kontrolóri potvrdili, že rezort financií vychádzal pri kľúčových ukazovateľoch z makroekonomickej analýzy Výboru pre makroekonomické prognózy.Kontrolóri vo svojom stanovisku tiež konštatujú, že hrubý dlh verejnej správy sa v budúcom roku zvýši o takmer 1,75 miliardy eur. To v konečnom dôsledku znamená, že úroveň hrubého dlhu sa dostane na 45,72 miliardy eur, a tak jeho podiel vo vzťahu k HDP krajiny bude na úrovni 47,3 %.uviedol Mitrík. Negatívny vývoj bude podľa NKÚ naďalej pri hospodárení štátu, kedy sa hotovostný schodok štátneho rozpočtu zvýši o viac ako 165 miliónov eur a v roku 2019 dosiahne 2,13 miliardy eur.Úrad upozorňuje aj na viaceré riziká. Jedným z nich je skutočnosť, že štát bude v roku 2019 platiť za svojich poistencov 4,5-krát menej, ako do systému zdravotného poistenia prispievajú ekonomicky aktívne osoby.upozornil NKÚ. V rezorte dopravy tiež podľa úradu pretrváva nedostatočné finančné krytie účelovo viazané na údržbu, opravu ciest prvej triedy a rovnako problematické sa ukazuje financovanie modernizácie železničnej infraštruktúry. Kontrolóri pri ministerstve dopravy upozorňujú tiež na pomalé čerpanie európskej finančnej pomoci, ktorá je primárne určená na rozvoj, modernizáciu železničnej dopravy.NKÚ identifikoval v navrhnutom rozpočte rezervy aj v kapitole ministerstva práce, keďže dochádza k takmer 50 % medziročnému zníženiu výdavkov pre oblasť politiky zamestnanosti.uvádza NKÚ.Kontrolóri tiež upozorňujú vládu na stále pretrvávajúcu nízku dynamiku čerpania európskych fondov. Slovensko v treťom programovom období zatiaľ vyčerpalo dve miliardy eur, čo je necelých 14,5 % z celkovej alokácie finančných zdrojov.dodalo NKÚ.