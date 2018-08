O necelé 2 mesiace začne platiť jednotné označovanie palív na území EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. augusta (TASR) - O necelé dva mesiace, 12. októbra, na území celej Európskej únie začne platiť smernica z roku 2014 týkajúca sa jednotného značenia motorových palív. Nový systém označovania pohonných látok sa objaví na všetkých čerpacích staniciach v členských krajinách Únie aj na nových predávaných motorových vozidlách.V praxi to znamená, že stojany aj tankovacie pištole na čerpacích staniciach budú označené novými symbolmi, avšak existujúce názvy palív môžu byť ponechané paralelne s novými symbolmi, aby vodiči motorových vozidiel nemali problémy s identifikáciou nových symbolov.Smernica EÚ o vývoji alternatívnych palív spĺňa súčasné a budúce potreby európskeho trhu v súvislosti so zabezpečením širšieho prístupu k alternatívnym palivám. Zavádza požiadavku označovania nových vozidiel (dodaných na trh po 11. októbri 2018) a používania nových označení u distribútorov paliva. Cieľom nových jednotných predpisov v celej EÚ je pomôcť vodičom vybrať správne palivo pre svoje vozidlo, čiže poznať, aké palivo a s akým maximálnym množstvom biozložky možno do konkrétnych vozidiel natankovať.Nové štandardy vyžadujú, aby bol štítok s identifikáciou paliva umiestnený v tesnej blízkosti trysky na čerpanie paliva (na kryte od nádrže), ako aj na tankovacej pištoli. Formát týchto štítkov bol štandardizovaný preto, aby sa zabezpečila jasná identifikácia rôznych druhov palív na európskom trhu.Nové symboly označovania palív sa budú vzťahovať na osobné automobily, ľahké úžitkové vozidlá, ťažké nákladné vozidlá, autobusy a autokary, a tiež na mopedy, motocykle, trojkolesové a štvorkolesové vozidlá. Na staršie vozidlá, dodané na trh pred 11. októbrom 2018, sa nové označovanie nevzťahuje.Nové symboly budú rozdelené do troch skupín. Benzín (E5, E10 a E85) ponesie označenie v kruhu, motorová nafta (B7, B10 a XTL) bude mať symbol štvorca a kosoštvorec bude jasný znak pre tankovanie do plynových nádrží - či už to bude vodík (H2), stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený ropný plyn (LPG), alebo skvapalnený zemný plyn (LNG).Písmená v symboloch kruhu, štvorca a kosoštvorca budú označovať typ biozložky, číslo určí jej podiel.Z pohľadu energetickej politiky EÚ je posledná kategória palív obzvlášť dôležitá, lebo predstavuje "alternatívne palivá", čiže pohonné látky alebo zdroje energie, ktoré aspoň čiastočne nahradia súčasné zdroje fosílnych palív v oblasti dopravy. Alternatívne palivá podporujú ciele EÚ zamerané na dekarbonizáciu dopravy.Smernica EÚ prinášajúca nové označenia pre palivá do motorových vozidiel nebráni, aby sa v budúcnosti séria týchto symbolov rozšírila. To však bude závisieť od ďalšieho vývoja alternatívnych pohonných látok.