Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu sa posunula nad 71 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 16. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok mierne vzrástli a zmazali tak straty z predchádzajúceho dňa, keď trhy podporila správa, že koncom augusta vyšle Peking do USA obchodnú delegáciu s cieľom riešiť súčasné spory, ktoré okrem napätia medzi Čínou a USA nepriaznivo zasahujú aj ďalšie trhy.V stredu (15.8.) zaznamenali ceny ropy výrazný pokles, ktorý v priebehu obchodovania dosiahol viac než 2 %. Dôvodom boli informácie o prudkom raste ropných zásob v USA za predchádzajúci týždeň. Trhy pritom počítali s ich poklesom. Ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 10. augusta o 6,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov).Vo štvrtok sa však vrátili k rastu, keď trhy podporila informácia o plánovanej ceste čínskej obchodnej delegácie do USA. Prípadné zmiernenie napätia medzi obchodnými veľmocami by znamenalo podporu aj dopytu po rope.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla do 8.08 h SELČ o 32 centov (0,45 %) na 71,08 USD (62,79 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 65,15 USD/barel. Oproti stredajšej uzávierke to predstavuje rast o 14 centov (0,22 %).