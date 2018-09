O odvodovú úľavu požiadalo SP 22.353 pracujúcich dôchodcov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Odvodová úľava pre pracujúcich dôchodcov sa na Slovensku ujala. Tvrdí to Sociálna poisťovňa, ktorá od 1. júla tohto roka do 3. septembra zaevidovala 22.353 dohôd poberateľov dôchodkov, ktorí si pri práci na dohodu s príjmom do 200 eur mesačne uplatnili možnosť odvodovej úľavy a uzavreli dohodu s takouto výnimkou aspoň na jeden deň.Poberatelia dôchodkov využili zmenu zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej si od 1. júla môžu určiť jednu dohodu s príjmom do 200 eur a neplatiť z nej poistné na dôchodkové poistenie.Rovnakú odvodovú úľavu pri mesačnom príjme do 200 eur si môžu uplatniť aj študenti formou dohody o brigádnickej práci študenta.