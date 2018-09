VšZP v roku 2017 zaplatila za starostlivosť na jedného poistenca viac

Na snímke predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Kočan počas tlačovej konferencie v Bratislave 7. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. septembra (TASR) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dala na zdravotnú starostlivosť v roku 2017 na jedného svojho poistenca 941 eur, teda o 16 eur viac ako v roku 2016. Predstavitelia VšZP to uviedli na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave, vychádzali pritom zo Správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.uviedol generálny riaditeľ VšZ Miroslav Kočan. Ušetriť sa podarilo poisťovni aj na svojej správe a prevádzke.uviedol.Kočan dokumentoval trend investícií do zdravotnej starostlivosti klientov VšZP i príkladom najdrahších platieb.informoval.Kočan taktiež oznámil, že od 1. januára 2019 upraví štátna poisťovňa jednotkové ceny bodu pre RTG výkony. Majú sa zvýšiť od 25 do 110 percent v závislosti od veku prístroja a jeho funkcionality, spôsobu monitorovania dávok ožiarenia pacienta a používania elektronického zdieľania informácií. Podľa neho je cieľom podpora tejto formy diagnostiky a jeho výhod.vysvetlil Kočan.Viac peňazí za RTG výkony by mali poskytovateľom priniesť viac peňazí na modernizáciu prístrojového vybavenia a využívanie elektronického zdieľania informácií.VšZP od roku 2021 plánuje skončiť s úhradou RTG výkonov na prístrojoch starších ako 20 rokov.