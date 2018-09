O odvolanie vedenia železničných firiem žiada ministra Érseka aj SaS

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 19. septembra (TASR) - Ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) žiada o odvolanie manažmentu železničných spoločností aj opozičná strana SaS. Podľa liberálov sú práve vedenia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko zodpovedné za súčasný stav na železniciach.Ešte v stredu dopoludnia vyzvalo ministra k takémuto kroku aj hnutie OĽaNO. To zároveň avizovalo, že ak minister nebude na túto výzvu reagovať, začnú hľadať v opozícii podporu na jeho odvolanie v Národnej rade (NR) SR.Predstavitelia SaS sú pripravení tento návrh podporiť. A to v prípade, ak minister nezačne naozaj zásadne konať a neukáže, že je ministrom tohto ministerstva a nie iba obyčajnou bábkou.zdôraznil poslanec SaS Miroslav Ivan na stredajšej tlačovej konferencii v NR SR.Zároveň doplnil, že odvolanie vedenia železničných spoločností je len jedným potrebným krokom. Vyzval ministra, aby tiež verejnosti oznámil, aký je jeho plán s rozvojom železničnej dopravy. V súčasnosti je totiž podľa neho zverejnený takzvaný strategický plán rozvoja dopravy do roku 2030, v ktorom však nie sú žiadne konkrétne body, čo treba urobiť a kedy.vymenoval Ivan. V rámci dopravných služieb ho tiež zaujíma dopravná autorita, ktorú chce ministerstvo zaviesť.Ivan zároveň pripomenul, že za posledných 14 dní sa stalo na železniciach šesť nehôd. Sú podľa neho dôsledkom zanedbanej údržby. Za problémami železníc vidí aj finančne nákladné zavedenie vlakov zadarmo či návrat InterCity vlakov, čo malo za následok aj odchod súkromnej spoločnosti RegioJet zo severnej trati medzi Bratislavou a Košicami.