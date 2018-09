O post starostu Petržalky zabojuje desať oficiálnych kandidátov

Petržalka, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 19. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka má desiatich oficiálnych kandidátov na post starostu v tohtoročných komunálnych voľbách. Toľko ich na svojom zasadnutí zaregistrovala miestna volebná komisia. Štyria z nich sú nezávislí, zvyšných šesť sa o priazeň voličov uchádza s podporou politických strán. TASR informovala Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Ako nezávislý kandidát zabojujú o starostovské kreslo najväčšej bratislavskej mestskej časti jej súčasný vicestarosta Ján Bučan, miestna poslankyňa a zároveň bratislavská viceprimátorka Ľudmila Farkašovská, mestský a krajský poslanec Marian Greksa a aktivista Miroslav Dragun.S podporou veľkej koalície, ktorú tvoria strany SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodina a iniciatíva nezávislých poslancov Pre Petržalku, vstupuje do boja miestny a mestský poslanec Ján Hrčka. Aktivistka a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová je súčasťou tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorú podporujú hnutie Progresívne Slovensko a strana Spolu - občianska demokracia.Dvojkoalícia Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska a OĽaNO posiela do boja Elenu Pätoprstú, miestnu a mestskú poslankyňu a zároveň predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pre životné prostredie. Za lokálnu stranu Mladá Petržalka kandiduje miestny a mestský poslanec Oliver Kríž, za Národnú koalíciu Tomáš Szmrecsányi, novinár na voľnej nohe a občiansky aktivista. Záujem o post šéfa mestskej časti má aj ĽSNS, ktorá nasadila do volieb Mariána Chmelára.Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra. Kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom hlasovania.