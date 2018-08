O opozičnom kandidátovi na primátora Bratislavy rozhodne prieskum

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 30. augusta (TASR) – Kto bude jediným spoločným kandidátom opozície na primátora Bratislavy v novembrovým komunálnych voľbách by mal určiť až prieskum verejnej mienky. Rozhodnúť by sa malo v primárnych voľbách medzi súčasným starostom bratislavských Vajnôr Jánom Mrvom, ktorému už v júni vyjadrili podporu opozičné OĽaNO, SaS, Sme rodina a kandidátkou na primátorku za mimoparlamentné KDH Caroline Líškovú. Dohodli sa na tom OĽaNO i KDH, rešpektujú to SaS aj Sme rodina.Kým ešte v júni sa KDH a OĽaNO nevedeli zhodnúť a postavili si do volieb vlastných kandidátov, vo štvrtok sa situácia zmenila a vyhlásili, že demokratická opozícia bude mať len jedného kandidáta na primátora Bratislavy.povedal líder OĽaNO Igor Matovič.Predseda KDH Alojz Hlina spresnil, že na budúci týždeň prebehne moderovaná diskusia s Mrvom i Líškovou. Nasledovať bude prieskum, ktorého výsledky chcú prezentovať 10. septembra.vyhlásil Hlina. V prieskume si podľa opozície budú môcť ľudia vybrať zo zhruba piatich kandidátov na primátora hlavného mesta, ktorí majú aj reálnu šancu sa ním aj stať.podotkol Matovič.Líšková a Mrva uviedli, že túto dohodu rešpektujú a ide im o spojenie síl.uviedla Líšková. Mrva taktiež deklaruje, že bude rešpektovať výsledky prieskumu vernej mienky. V prípade víťazstva Líškovej sa zaradí do jej tímu. Hlina priznal, že táto dohoda nie je zadarmo.podotkol.V prieskume agentúry Focus na prelome júna a júla, ktorý si objednal volebný tím kandidáta na bratislavského primátora Matúša Valla, viedol súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s 30,9 percentami. Mrva v tomto prieskume dosiahol 23,5 percenta a Líšková 4,8 percenta. Matovič na margo toho uviedol, že sa aj napriek doterajším prieskumom rozhodli pre primárne voľby.skonštatoval.